Lali ganó a mejor canción, Nathy Peluso fue la más premiada y Fito Páez se llevó el de Oro. Los tres artistas fueron los grandes triunfadores de la 23ª edición de la fiesta de la música argentina, en una ceremonia virtual marcada por la fusión de los estilos clásicos con los nuevos sonidos

En lo que ya se convirtió en un clásico de la música argentina, esta noche se celebró la 23ª entrega de los Premios Gardel, otorgados por CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas) para galardonar a artistas de diferentes estilos, generaciones y geografías de nuestro país.

La ceremonia premió a 41 categorías de la industria discográfica con tres vencedores bien marcados. Nathy Peluso ganó cuatro estatuillas, incluidas Mejor Álbum Pop Alternativo y Mejor Nuevo Artista -ambos por su disco Calambre– y Mejor Álbum/Canción de Música Urbana/Trap por su colaboración con Bizarrap. Lali Espósito se llevó el premio a la Canción del año por “Ladrón”, su feat con Cazzu. Fito Páez se hizo acreedor al Gardel de Oro, que en la edición 2020 había quedado en manos de David Lebón, por su álbum La conquista del espacio, que también ganó en las categorías Artista de Rock, Producción e Ingeniería de Grabación.

Por segundo año consecutivo, la entrega se realizó de manera virtual y se vio a través de la señal TNT con la conducción de Eleonora Pérez Caressi y Jey Mammon. La premiación arrancó con un homenaje a Tercer Arco, el emblemático disco de Los Piojos a 25 años de su edición. Capitaneado por Andrés Ciro, ex cantante del grupo de El Palomar, con su proyecto Los Persas, pasaron clásicos como “El Farolito” en versión acústica, “Maradó” y “Mueveló”, estos dos junto a Micky Rodríguez, bajista de Los Piojos. Para el final se sumaron los tambores de La Chilinga -liderados por Dani Buira, otro ex Piojo- y junto a L-Gante hicieron una versión candombe-rap de “Verano del ‘92″.

La primera ganadora de la noche fue Nathy Peluso, una de las artistas con más nominaciones, que se hizo acreedora al galardón de Mejor Álbum Pop Alternativo con su trabajo Calambre. Y entre los primeros ganadores estuvieron Luis Alberto Spinetta por Álbum Conceptual y El Dipy por Álbum Artista Tropical. Entre los musicales, siguió primando el concepto de fusión. Primero, Soledad Pastorutti y Carlos Rivera hicieron “Himno de mi corazón” (Los Abuelos de la Nada) y luego Cazzu, acompañada por una orquesta dirigida por Lito Vitale, interpretó “Alfonsina y el mar”, de Felix Luna y Ariel Ramírez, popularizada por Mercedes Sosa.

Los homenajes continuaron con Bandalos Chinos (ganadores en la categoría Álbum Pop por Paranoia pop) 1915, Rosario Ortega y Emmanuel Horvilleur haciendo un repaso por la obra de Catupecu Machu con un popurrí de éxitos como“A veces vuelvo”, “Eso vive” y “En los sueños”. El tango estuvo homenajeado a dos orillas, con Luciano Pereyra y el español Pablo Alborán versionando “Naranjo en flor”. En el medio, Palo Pandolfo y la Orquesta Típica Fernández Fierro hicieron “Cabeza de platino”, tema de Don Cornelio que sirvió como impensado homenaje póstumo al trovador fallecido repentinamente ayer por la tarde, que culminó con una placa negra y la leyenda: “Buen viaje Palo, gracias por tu música”.

A medida que se anunciaban los premios, los musicales seguían tendiendo puentes entre los artistas. Dos viejos compañeros de ruta, como David Lebón y Fito Páez, se juntaron para darse el gusto de versionarse el uno al otro. Dos nuevos referentes de la música tropical, como Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, hicieron “Nada es para siempre”, un tema del propio Fito popularizado por Fabi Cantilo. Y un ecléctico triángulo formado por Las Pastillas del Abuelo, Hilda Lizarazu y Celli regalaron una gran versión de “La bestia pop” de Los Redonditos de Ricota.

El principal homenaje a los ritmos folklóricos se lo llevó el chamamé. Referentes del género como Antonio Tarragó Ros, Teresa Parodi, Las Hermanas Vera y El Chango Spasiuk encabezaron una impactante celebración del ritmo mesopotámico, por el que desfilaron clásicos como “Kilómetro 11″, “Río rebelde” o “María va”. Luego, Patricia Sosa y María Becerra cruzaron sus caminos generacionales y se encontraron en un feat comandado por el hit “Endúlzame los oídos”.

Como ocurre en cada premiación, el momento más emotivo llegó con el obituario que recordó a los artistas fallecidos en el último año. En un respetuoso silencio, y con sus respectivas imágenes, pasaron entre otros Ramona Galarza, Gabo Ferro, Dina Rot, César Isella, Claudia Montero, Rodolfo García, Willy Crook y Palo Pandolfo. Luego de las últimas premiaciones, con los agradecimientos de Lali Espósito y Fito Páez por sus respectivos premios, el musical final tuvo como base a La Delio Valdez, que junto a las voces de Abel Pintos y Karina La Princesita repasaron lo mejor del repertorio de Gilda.

Todos los ganadores de la edición 2021 de los Premios Gardel

Álbum del año:

Calambre – Nathy Peluso

Ya no mires atrás – Luis Alberto Spinetta

La Conquista del Espacio – Fito Páez

Canción del año:

“Suficiente” – Babasónicos

“Ella dice” – Tini feat. Khea

“Piedra Libre” – Abel Pintos

“Bzrp Music Sessions, Vol. 36” – Bizarrap y Nathy Peluso

“Ladrón” – Lali feat. Cazzu

“La Canción de las Bestias” – Fito Páez

“Colocao” – Nicki Nicole

“Amanece” – Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar feat. Catalina García

“Juntos para siempre” – Los Auténticos Decadentes

"Que No" – Barbi Recanati

Mejor Nuevo Artista:

Atrevido – Trueno

Mi primer día triste – Zoe Gotusso

Calambre – Nathy Peluso

Mejor Álbum Pop Alternativo:

Existo – Sol Pereyra

Otro Lado – Rosario Ortega

Calambre – Nathy Peluso

Mejor Álbum Artista Tropical:

Otra Vez, Dando Clase – Román El Original

El Último Romántico – Daniel Cardozo

Es Lo Que Hay – El Dipy

Mejor Álbum Artista de Cuarteto:

Un Sueño Hecho Realidad – Walter Salinas

Música en cuarentena – Luis Sebastián

Aprender a volar – Magui Olave

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music:

Latineses – La Orquestonga Típica Records

Solo Piano: Reflexiones – Lito Vitale

Hikkikomori de La Chicana

Mejor Álbum Artista de Tango:

Génesis – Carolina Minella

La bella indiferencia – Mariana Mazú

Tango – Cristian Palacios

Mejor Canción de Dueto / Colaboración:

“Gente en la Calle” – Fito Paez feat. Lali

“Un Beso En Madrid” – Tini feat. Alejandro Sanz

“Como La Cigarra” – Elena Roger feat. Escalandrum

“Me Enamoré de Ti” – Luciano Pereyra feat. Lang Lang

"Bohemio" – Andrés Calamaro feat. Julio Iglesias

Mejor Video Clip Corto:

“Todo esto” (Kevin Johansen) – Director: Bruno Adamovsky

“Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36” (Nathy Peluso y Bizarrap)– Director: Bizarrap

“Ciudad Extraña” (Moris y Antonio Birabent) – Director: Augusto González Polo

Mejor Diseño de Portada:

Criptograma – (Lisandro Aristimuño) Diseñadores: Valentín López López y Lisandro Aristimuño

Una Niña Inútil – Cazzu

Calambre – Nathy Pelusso

Mejor Álbum Grupo Pop:

El reflejo de Rayos Láser

Paranoia Pop – Bandalos Chinos

Tándem – Mavi Díaz y Germán Dominicé

Mejor Álbum Grupo Tropical:

Seguimos – Amar Azul

Sesiones Musikeras – Mala Fama

De Buenos Aires para el mundo – Los Ángeles Azules

Mejor Álbum Música Electrónica:

Pleasures – Mo.NA

Venus – Mistol Team

Reworked – Willy Crook

Mejor Álbum Grupo de Rock:

2020 – Las Pastillas del Abuelo

Es así – Las Pelotas

El Último Abrazo Analógico – Todo Aparenta Normal

Ingeniería de Grabación:

La Conquista del Espacio (Fito Páez) – Ingenieros: Gustavo Borner. – Phil Levine. – Justin Moshkevich. – Diego Olivero

Caligaris sinfónico – (Caligaris) – Ingeniero: Pablo Chapur

Como La Cigarra (Elena Roger y Escalandrum) – Ingeniero: Facundo Rodríguez

Mejor Álbum de Chamamé:

Con ritmo y alegría – Milagrito Gómez y su conjunto

Mujer de Chamamé – Marcia Müller

Hielo Azul Tierra Roja – Chango Spasiuk-Per Einar Watle

Mejor Álbum de Rock Pesado / Punk

Sr. Punk – Mal Momento

Librarse y Existir – Tano Romano

Carne, tierras y sangre – Pilsen

Mejor Álbum Conceptual:

Una Niña Inútil – Cazzu;

Oasis Melingo – Daniel Melingo

Ya no mires atrás – Luis Alberto Spinetta

Ya no mires atrás – Luis Alberto Spinetta

Productor del año:

Calambre (Nathy Peluso) – Productor: Rafa Arcaute

La conquista del espacio (Fito Páez) – Productores: Fito Páez, Diego Olivero y Gustavo Borne

Ahyre (Ahyre) – Productores: Juan José Vasconcellos, Sebastián Choque

Mejor Álbum Infantil:

La Tarara – Canciones Tradicionales – Mariana Baggio & Martin Telechanski

Topa, Una Navidad Especial – Diego Topa

El Reino del Revés – Elena Roger, Escalandrum

Mejor Álbum Folklore Alternativo:

Parte de Mí – Soledad

Triángula – Triángula

Renacer – Nahuel Pennisi

Mejor Álbum Rock Alternativo:

Ubicación en tiempo real – Barbi Recanati

Los Años Futuros – 1915

Lapsus – Zero Kill

Mejor Video Clip Largo:

Niguiri Sessions (El Dante) – Director: Niko Sedano

Placer (Paula Maffia) – Director: Emiliano Romero

Almendra I – 50 Años (Almendra) –Director: Diego Latorre

“Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental:

Reinventango – Tanghetto

Cruces Urbanos Vol. 2 – Quinteto Negro La Boca

Tango Improvisado – José Colángelo y Franco Luciani

Grabación del Año:

“Como La Cigarra” (Intérprete: Elena Roger feat. Escalandrum)

“Me Enamoré de Ti” (Intérprete: Luciano Pereyra feat. Lang Lang)

“Buenos Aires” (Intérprete: Nathy Peluso)

Mejor Álbum Artista de Folklore:

Abrazo – Luciana Jury

Eterna risa – Bruno Arias

Veinteveinte – Suna Rocha

Mejor Álbum Grupo de Cuarteto:

Mundo Streaming – Q’Lokura

Desde El Encierro – Sabroso

El mismo aire – La Konga

Mejor Álbum Artista Romántico – Melódico:

Desierto – Germán Barceló

Tal como soy – Dany Vila

60 Años Con la Música ¡Gracias! – Dany Martin

Mejor Álbum de Música Clásica:

Territorios – Paisaje Latinoamericano en el Piano – Fernanda Morello

Villa-Lobos – Daniela Salinas

Debussy preludios para piano – Haydeé Schvartz

Mejor Álbum/Canción de Música Urbana/Trap:

“High Remix” – Maria Becerra feat. Tini & Lola Indigo

“Una niña inútil – Cazzu

“Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36” – Bizarrap, Nathy Peluso

“Colocao” – Nicki Nicole

"Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36" – Bizarrap, Nathy Peluso

Mejor Álbum Grupo de Folklore:

Tierra Mía – Los Tekis

Desde Adentro – Los del Portezuelo

Ahyre – Ahyre

Mejor Álbum de Reggae / Ska:

El presente que soñamos dub – Kameleba; Don Camel

Continentes – La estafa Dub

Flores y Burbujas – El Natty Combo

Mejor Álbum de Jazz:

Sin Tiempo – Leo Genovese, Mariano Otero, Sergio Verdinelli

Malosetti & la Colonia – Javier Malosetti

Apalap! – Oscar Giunta Supertrío!

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión:

Vilas (Serás Lo Que Debas Ser, O no Serás Nada) (Original Motion Picture Soundtrack) – Vandera

The Last of Us Part II – Gustavo Santaolalla

Notas de Paso 4 – Ernesto Snajer

Mejor Colaboración De Música Urbana / Trap:

“Verte” de Nicki Nicole feat. Dread Mar I & Bizarrap;

“Goteo (Remix)” – Duki feat. Ronny J, Pablo Chill-E, Capo Plaza, C.R.O, Asan,

"Mamichula" – Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool

Mejor Álbum Artista de Rock:

Guerras (Un viaje en el tiempo) – Ciro y Los Persas

Errores Coleccionables – Sol Bassa

La Conquista del Espacio – Fito Páez

Mejor Álbum Artista Pop:

Mi Primer Día Triste – Zoe Gotusso

Libra – Lali

Tini Tini Tini – Tini

Mejor Álbum Canción De Autor:

Basta de música – Martín Buscaglia

Reset – Celli

Criptograma – Lisandro Aristimuño

Mejor Álbum en vivo:

En Vivo Teatro Gran Rex – Rodrigo Tapari

Mujeres Argentinas, 50 años (En Vivo en el CCK) – La Bruja Salguero, Facundo Ramírez

Foro sol – Los Auténticos Decadentes

Mejor Colección de Catálogo:

Agujero Interior – Virus

Piazzolla – Buenos Aires 8

Santaolalla (Remasterizado 2020) – Gustavo Santaolalla