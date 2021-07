Rusia autorizó los ensayos clínicos que combinarán las vacunas Sputnik V y las AstraZeneca. Ambos laboratorios tienen el esquema de inoculación de dos dosis. La decisión la tomó el ministerio de Salud del gobierno de Vladimir Putin.

La información fue confirmada por la agencia internacional Reuters y compartida este lunes por la tarde por la cuenta oficial del laboratorio ruso en Twitter.

BREAKING: Russian Direct Investment Fund (RDIF) welcomes Russia’s Health Ministry approval for joint clinical trials in Russia on the combined use of the first component of the Sputnik V vaccine and the vaccine produced by AstraZeneca.

