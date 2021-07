La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. Moria Casán y José María Muscari la despidieron en las redes.

Gogó Rojo murió a los 78 años. Gladys del Valle Rojo Castro, tal era su verdadero nombre, era la hermana menor de la también exvedette Ethel Rojo. Desde las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores confirmaron y lamentaron la noticia. Moria Casán y José María Muscari, quien la dirigió en las últimas obras en las que actuó, le dedicaron emotivos mensajes de despedida.

“Con gran pesar despedimos a la actriz y vedette Gogó Rojo, de reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión en nuestro país y en España. Fue un ícono de la revista porteña junto a su hermana Ethel Rojo. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañando su dolor”, expresaron desde la entidad presidida por Alejandra Darín en un comunicado difundido en Twitter, Facebook e Instagram.

La actriz murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en su departamento de Recoleta, dónde se encontraba en compañía de una cuidadora.

Gogó comenzó su carrera en teatro como bailarina en un espectáculo encabezado por Nélida Roca, Vicente Rubino y Alba Solís. Tiempo después viajó a España junto a su hermana Ethel donde obtuvieron un gran éxito.

De regreso a la Argentina, las dos protagonizaron uno de los hitos de la revista porteña en el Teatro Maipo, deslumbrando al público en un espectáculo en el que aparecían desnudas y pintadas de dorado.

Entre sus trabajos teatrales se encuentran Gogó al desnudo; Maipo Superstar; Polémica en el teatro; La fierecilla domada; Póstumos y Las chicas del calendario, entre tantas otras.

En 2010 formó parte del elenco de Escoria, el lado B de la fama, dirigida por José María Muscari, y acompañada por Cristina Tejedor, Julieta Magaña, Liliana Benard, Marikena Riera, Paola Papini y Noemí Alan.

José María Muscari junto a Gogó y Ethel Rojo. (Foto: Captura Twitter/@muscarijoseok)

La enfermedad de Gogó Rojo

En 2006 a Rojo le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin que logró superar dos años después. “Tenía un bultito en la ingle. Me hicieron varios estudios hasta que me dijeron que era cáncer. ¿Qué hay que hacer ahora con esta porquería? Les pregunté. Ir a quimioterapia me respondieron. ¡Vamos entonces a la quimio y listo!”, contó en una entrevista en ese momento.

En ese sentido, aseguró que con el tratamiento logró salir adelante: “Desde entonces lo llevo de puta madre. Me dijeron que puedo vivir así treinta o cuarenta años más. El único problema es que esta enfermedad requiere un control continuo. Por suerte mis linfomas son todos externos y los siento y los veo”.

Gogó junto a su hermana Ethel, que murió en 2012. (Foto: Instagram/@gogorojo_oficial)

Sobre la enfermedad, reflexionó: “Encontré que si esto me llegó tiene un sentido y en mi caso ese sentido es romper el tabú del cáncer. Hay que hablar de esta enfermedad con la misma naturalidad con la que se habla de cambiar las pestañas postizas. La gente en general esconde el cáncer y ni siquiera pronuncia la palabra. Yendo a quimio o en el teatro mismo descubrí que hay muchísima gente que lo padece, y se me acercan al oído y me dicen en secreto que siga luchando, que soy un ejemplo de vida para ellos”.

La despedida en redes sociales a Gogó Rojo

Una de las primeras que se hizo eco de la noticia fue Moria Casán, que en su cuenta de Twitter escribió: “Que en paz descanses querida Gogó. Gracias por asistir a todos los programas donde fuiste convocada y tuve el placer de entrevistarte, chispeante, divertida, irónica y picante. ¡Te recordaré siempre brillando!”.

Moria despidió a Gogó con un emotivo mensaje en Twitter. (Foto: Captura Twitter/@Moria_Casan)

José María Muscari, por su parte, compartió una serie de fotos junto a la exvedette y expresó: “Así quiero recordarte, feliz, trabajadora y entera corazón rojo. Volá alto que acá en la tierra nos diste toda tu magia. Años trabajando juntos y riendo. Sos una estrella, siempre lo fuiste”.