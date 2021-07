Actualmente, y a raíz de casos como estos, desde diferentes competiciones se reclama que la vestimenta de las jugadoras para que deje de estar sexualizada.

Muchas jugadoras como las gimnastas alemanas, que han decidido llevar maillot de pierna larga en Tokyo 2020 son un ejemplo de las que se han rebelado en este sentido.

Por otro lado el equipo femenino de balonmano de playa de Noruega fue multado después de que las jugadoras optaran por usar pantalones cortos en lugar de bikini.

Pink pagara la multa del equipo de balonmano

En esa línea de reivindicación, Pink publicó este ‘tuit’ para apoyar la decisión de todas estas mujeres y, en concreto, para pagar la multa de las noruegas:

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.