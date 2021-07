El hombre relató que halló al cantante completamente embarrado porque se había caído de la moto y si bien estuvieron dos horas buscándola, nunca la encontraron.

Santiago Moreno “Chano” Charpentier se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi, luego de haber recibido un balazo en la zona abdominal por parte de un policía. El músico se encuentra “clínicamente estable”, pero “intubado y ventilado mecánicamente”, tras una cirugía de emergencia en la que le extirparon el bazo, el riñón izquierdo y parte del páncreas.

El ex líder de “Tan Biónica” tuvo un brote psicótico, producto del consumo de drogas, y atacó con un cuchillo a uno de los efectivos policiales que llegaron hasta su casa en Exaltación de la Cruz, pero en la previa de este violento episodio, un vecino aseguró que el 12 de julio pasado, casi atropella al artista que andaba deambulando por la Ruta 6.

Todo comenzó cuando Mariano venía conduciendo y Chano se abalanzó sobre su vehículo y logró esquivarlo, salvándole la vida.

El conductor anodado por la situación miró por el espejo trovisor y vio como un sujeto corría alocamente y corría peligro su vida. “De casualidad no lo atropelló un camión”.

A los pocos minutos sus amigos lo llamaron por teléfono y le dijeron que la persona en cuestión era Chano. “Como yo y mi familia somos muy fanáticos me acerqué y le pregunté qué le había pasado”. “Me contestó que se había caído y había perdido la moto y no sabía dónde estaba. Me pidió ayuda”, agregó.

Solidario, Mariano decidió subirlo a su camioneta para ir a buscar el vehículo que se había extraviado pero después de dos horas desistieron. “La dejé en esta esquina. No, me parece que en la otra, me decía. Lo cierto es que a pesar del esfuerzo no la hallamos”, contó que le decía el compositor.

“Estaba muy mal, totalmente perdido. No sabía dónde estaba. Me dijo que había salido a las 4 de la madrugada a comprar cigarrillos. Cuando yo lo encontré eran casi las 6. O sea que anduvo deambulando un rato largo. Le pedí a la gente de la empresa que no le avisara a la policía, que yo lo iba a llevar hasta su casa”, agregó.

Minutos después decidió acompañarlo y entrar a la vivienda, le ofreció un café y que se diera un baño para despejarse.

“Es un pibe bárbaro, muy educado. Estaba muy solo. Me dio mucha pena. Me dio las llaves y me dijo que si encontraba la moto, se la llevara. Mi mujer siempre me decía que la tenía que llevar a ella y a los chicos a conocerlo. Ahora con todo lo que le pasó no vamos a poder”, manifestó desolado.

Increíblemente aún las conserva y espera devolvérselas pronto. “Tenía pensado entregárselas en la mano, pero ahora voy a acercarme hasta el Sanatorio Otamendi para dárselas a la madre”, cerró sobre el tema.