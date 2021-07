Un juez dejó en libertad este martes a un hombre de 69 años que estaba preso desde enero por haber violado a una adolescente desde sus 12 años hasta los 16.

La víctima señaló que el imputado es el papá de su padrastro, que la apuntaba en la cabeza con un arma cuando la abusaba, y reclamó justicia ante la última resolución. “Puedo ser abusada 25 veces que no les va a importar”, enfatizó y remarcó: “No puedo salir de mi casa por pensar que está a seis cuadras”.

La joven víctima relató en De 12 a 14 (El Tres) el calvario que vivió desde los 12 años y también ahora que el acusado Francisco Segundo O. quedó libre por decisión del juez Carlos Leiva. “Al principio era muy chica y era mucho el miedo que tenía. A los 14 empezó a tener un arma que me ponía en la cabeza mientras abusaba de mí“, dijo.

“Mi tía me ayudó a hacer la denuncia el 14 de enero. Mi mamá lo defendía. Fueron a la casa, pero le dejaron el arma y nunca le pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Durante estos meses tuve un alivio, pero ahora no. Me siento mal de saber que tengo a esta persona a 6 o 7 cuadras de mi casa. No sé si anda por el barrio (Nuevo Alberdi). No puedo salir por pensar que va a estar en la zona”, indicó la joven.

La víctima reclamó que en el transcurso de la causa no le informaban de las audiencias que se llevaban a cabo y que ayer se enteró de la libertad por teléfono. “Fue al pedo tenerlo preso, no me dieron ninguna solución. Puedo ser abusada 25 veces que no les va a importar a ellos”, concluyó.

La adolescente también contó que no hizo la denuncia antes porque “sentía mucha presión”, ya que su madre la obligaba a ir a esa casa. “Me lo guardé cinco años bajo amenazas, apretones en el brazo, en el cuello. Me amenazaba con el arma”, subrayó.

“Tiene muchos más casos de abusos, de violaciones. Buscaba y le gritaba cosas a otras chicas también. Vive en la esquina de una escuela, donde las chicas no están seguras pasando por ahí“, finalizó.

Desde Fiscalía informaron que Francisco Segundo O. fue acusado en primera instancia por abusos simples el 26 de enero pasado, y luego por abuso sexual con acceso carnal desde los 12 y hasta los 16 años de la víctima. La imputación fue llevada adelante por la fiscal Noelia Riccardi, quien este martes volvió a pedir en una audiencia de revisión de medida cautelar que se prorrogue la prisión preventiva.

Fue el juez Leiva consideró que está en condiciones de quedar en libertad bajo reglas de conducta, como la prohibición de acercamiento a la víctima y firma día por medio ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). La fiscal Riccardi se presume que apelará la decisión. La causa, no obstante, va camino a audiencia preliminar, paso previo al juicio oral y público.