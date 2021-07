Teresa Sainz de los Terreros y el cantante estuvieron casados cinco décadas y tuvieron cuatro hijos.

Teresa Sainz de los Terreros, la esposa de Jairo, murió el miércoles por la noche, según confirmaron desde el entorno del músico a La Viola. La madre de los cuatro hijos del cantante padecía una enfermedad crónica y desde hacía más de una década estaba con internación domiciliaria por lo que su esposo se encargaba de su cuidado.

En febrero de 2020 durante una entrevista con Ulises Jaitt, Jairo -que no suele hablar mucho de su vida privada- contó que la mujer estaba postrada desde hacía más de ocho años porque tenía un EPOC Gold muy severo.

Jairo junto a su esposa. (Foto: Archivo)

“Vive con un porcentaje mínimo de los pulmones, y además ha tenido un cáncer en el piso de la boca, ha tenido cáncer de mama. Ha tenido una gran cantidad de cosas que a lo mejor no han sido a consecuencia de eso, pero a lo mejor sí. La cuestión es que por eso está impedida de muchas cosas”, explicó en ese momento.

El músico reconoció que tanto él como sus hijos Iván, Yaco, Mario y Lucía, se adaptaron a vivir con la mujer en ese estado tan delicado: “Es una situación difícil de explicar porque es extrema. Nosotros no es que estemos habituados, porque uno nunca se habitúa a este tipo de cosas. Uno está siempre un poco triste con eso. Pero la vida es así. Y seguimos, por supuesto, con ella todos juntos. Con fe, por supuesto”.

En una reciente nota con ¡Hola! Argentina Jairo volvió a hablar de la salud de su esposa y se mostró esperanzado: “Durante su enfermedad hubo momentos críticos a un nivel de decir: ‘No podemos hacer más nada’. Y, sin embargo, ella siempre ha salido adelante”.

A su vez, acotó: “Yo creo que ese deseo de vivir de Teresa es un impulso muy fuerte para todos nosotros también, que nos lo transmite aun sin darse cuenta. Ella me ha dado más fuerzas y me ha hecho pensar que realmente todo es posible, que no hay nada que no se pueda conseguir”.

Al hacer referencia a cómo logró sobreponerse ante los momentos difíciles que atravesó su esposa, señaló: “No hay que tener miedo de hablar de estas cosas, a mí no me cuesta hablar de la enfermedad de Teresa porque es una situación personal por la que uno está pasando y eso me ha valido un apoyo incondicional de muchísima gente. Gente que me escribe, que me manda cosas, que me habla, que me envía saludos para ella”.

Consultado sobre si podía llegar a imaginar su vida sin Teresa, el cantante respondió que no: “Prefiero no pensarlo. La cosa es muy vertiginosa y hubo un par de veces en que estuvo ahí, al borde de la muerte, y ahí se te pasan muchas cosas por la cabeza. Mi hijo Yaco me da mucha serenidad. Es muy sentimental pero, en los momentos críticos, tiene una gran serenidad, y logra transmitírmela”.