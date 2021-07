La dura frase que utilizó Julián Weich para describir su internación

El conductor había estado 10 días en terapia. Qué secuelas le dejó la enfermedad.

Fueron días difíciles para la salud de Julián Weich. El conductor estuvo varios días internado debido a complicaciones en un cuadro de coronavirus y ya recibió el alta. Tras haberse recuperado, hizo un vivo de Instagram en el que contó lo que padeció durante esas dos semanas.

“Fue raro porque me agarré un COVID-19 leve donde no había ningún problema, me internaron para que me recupere más rápido y no volví más. Nunca la pasé mal, nunca estuve en una situación física, psíquica ni emocional por el panorama clínico. Entonces pude pasar todos esos días de una manera íntegra ayudando a mi cuerpo”, comentó, despejando las dudas que había por su situación clínica.

Luego, reflexionó sobre la manera en la que la gente que lo rodea se comportó con él, mientras estuvo internado: “Fue como haber estado en mi propio velorio, ves quién va, quién no, quién saluda. Es una situación rara”.

Weich contó que la enfermedad le dejó una leve consecuencia clínica. “Cuando hablo mucho, me agito”, aseguró. Esta situación lo obligó a tomar la decisión de no volver a su programa de elnueve, que conduce junto a Carolina Papaleo. “Nos pusimos de acuerdo con la producción y con Caro”, indicó.

El conductor de Vivo para vos explicó que leyó todos los mensajes que le mandaron durante los 15 días que estuvo internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). “Increíblemente tuve mi teléfono siempre. No escribía ni hablaba. No iba a hacer un show de mi COVID-19 pero estaba al tanto de lo que estaba pasando. Por eso estaba al tanto de los mensajes que me llegaban y creo que fue parte de mi sanación rápida”, dijo.

Con respecto a la situación en general de la pandemia, el presentador se mostró apesadumbrado por quienes “no tuvieron la chance de salir adelante” y dijo que le da “mucha bronca”. “Me genera injusticia”, opinó. Además, explicó otra vez qué piensa sobre las vacunas, luego de los rumores que trascendieron sobre una supuesta posición suya.

“Es al revés. Me la paso promocionando la vacunación. Lo que me pasó a mí es que tenía turno para vacunarme, no fui por un problema personal y a los cuatro, cinco días que fui a colaborar con Los Espartanos (una fundación que trabaja con presos en varias cárceles), supongo que fue ahí donde me contagié. Por más que me hubiera vacunado, me hubiera contagiado igual”, completó.

No es la primera vez que habla y se refiere a la enfermedad. Ni bien le dieron el alta, en diálogo con Otra vez juntos, el programa que conduce en radio con Maby Wells, había dicho que no se quebró nunca durante los días en los que estuvo en la clínica.

“No lloré, no me asusté, no tuve miedo. Estuve entero siempre pero me pongo a hablar así y me doy cuenta de lo que viví, por eso pienso ‘qué bueno poder contarlo y que terrible la gente que no lo puede contar’”, había comentado.