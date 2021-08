Manuel Wirzt contó la historia sobre su primera guitarra

El cantante contó en PH que a los 9 años sus papás le dieron la viola, y que cuando se enteró de grande les regaló anillos de casados.

El amor de los padres de Manuel Wirzt (58) fue tan fuerte cuando el artista era chico que no dudaron en desprenderse de los anillos de casados para comprarle la primera guitarra. Emocionado hasta las lágrimas, el cantante y compositor reveló en PH cómo fue que de grande descubrió la verdad sobre su primera viola.

“Yo a los 9 años recibí una guitarra Antigua casa Nuñez, porque se ve que molestaba mucho y quería la música. Y mis viejos me la regalaron”, arrancó. Y continuó: “Empecé a estudiar, a aprender a tocar, me hice famoso, empecé a llenar teatros y todo eso. Y un día mi vieja y mi viejo me preguntaron si sabía de dónde venía esa guitarra. Y les dije que sí”.

“Ahí, me dijeron: “nosotros vendimos las alianzas”. Y me mostraron y tenían dos alianzas truchas”, aclaró Wirzt. Y se conmovió como ese mismo día: “Cuando me dijeron eso les dije que cómo hicieron eso, y me contestaron que no podían hacer otra cosa, porque no había forma de comprarme la guitarra”.

“Al toque me fui a la calle Libertad, les compré las alianzas y se las llevé. Tuvieron un gesto que jamás olvidaré”, cerró Manuel Wirzt agradecido con sus papás.