Polémica: Santiago Maratea pidió donaciones para irse de vacaciones

Santiago Maratea fue noticia esta semana tras recaudar más de 90 mil dólares destinados a tres causas diferentes y, como si fuera poco, repartió juguetes a varios niños hospitalizados en España. Pero, en las últimas horas, el influencer quedó en medio de las críticas luego de que algunos seguidores cuestionarán que haya pedido dinero en las redes para irse de vacaciones a Europa.

Maratea había tenido una semana de gloria al completar tres causas solidarias. En primer lugar, el influencer consiguió 51.000 dólares para costear tres meses de tratamientos para Ezra, un nene de 2 años que sufre de DIPG (glioma difuso intrínseco de tronco), un cáncer extraño que afecta las funciones del cuerpo, por lo que debe tratarse en Estados Unidos durante 15 meses, a razón de 17 mil dólares cada 30 días.

Paralelamente, pudo reunir el millón de pesos necesarios para la recuperación de Mariana Laspiur, la peluquera de famosos, quien sufrió, al igual que su suegra, la fractura de sus dos piernas, luego de que se desplomara el ascensor del edificio en el que viven.

Además recaudó los 30 mil dólares para comprar el medicamento que precisa el locutor chaqueño Julio Sosa, que perdió la voz a causa de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Ahora, podrá adquirir las inyecciones de la clínica Body Science de Estados Unidos para tratarse durante un año.

Lo cierto es que el influencer se pasea desde hace algunos días por Europa y se le ocurrió ir de vacaciones a Formentera, España, para lo que abrió una convocatoria para que, quienes quieran, aporten una suma de dinero para ayudarlo a cubrir los gastos.

La movida vacacional no fue bien recibida por todos sus seguidores, por lo que Maratea respondió a las críticas y Justificó ante una usuaria su pedido al afirmar que después de cada campaña se suele dar un “buen gusto pagado por los laburantes”.

“Por ahí hay gente que no lo sabe, pero yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social”, explicó el influencer.

La polémica se desató luego de que el influencer pidió a quien pueda y quiera colaborar 100 pesos para pagar la estadía en el destino vacacional.

Sobre este punto, el joven se manifestó en desacuerdo con la idea de que una persona que tiene vocación social no debería tener plata: “Eso no sé quién lo inventó”, expresó.

“Yo me cag… en eso. Me voy a llenar de plata y voy a seguir ayudando a la gente como lo vengo haciendo hace años y me hace muy feliz”, completó.

Santiago encabezó varias campañas solidarias para acompañar a diferentes pedidos: consiguió dos ambulancias para una comunidad wichi en Salta, le compró la medicación más cara del mundo a Emmita, pagó el viaje de los atletas argentinos al Sudamericano de Guayaquil y colaboró con la ONG Trans Argentinxs, que asiste a las infancias trans, entre otras.

Esta semana, además de juntar mas de 90 mil dólares destinados a tres causas diferentes, el joven visitó y regaló juguetes a varios niños internados en un hospital de España, donde se encuentra también Federico Ledezma, un chico de seis años, oriundo de Villa Valeria, Córdoba, que padece un neuroblastoma de grado cuatro en el riñón izquierdo y que pudo viajar a Barcelona a partir de una de sus colectas.