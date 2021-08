Tras las críticas por la vuelta al trabajo, habló Pampita

La conductora y jurado del programa de Marcelo Tinelli respondió a las cuestionamientos y aseguró que no es un modelo a seguir.



“La llevo porque tengo el viaje hasta Don Torcuato, una hora de maquillaje y pelo, y dos horas de programa”, fue lo primero que dijo la modelo al ser consultada sobre por qué lleva su hija al show de Marcelo Tinelli, al cual volvió en la noche del lunes 2 de agosto para reincorporarse al jurado.

“Son cuatro horas en total, y yo no la quiero dejar en casa cuatro horas porque quiero estar a disposición con la lactancia”, sostuvo Pampita en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11), para luego explicar que su marido, Roberto García Moritán, también viaja con ella a los estudios de LaFlia.

“Así que yo, mientras me maquillan, le doy la teta hasta último momento y Robert se queda con ella esas dos horas. Después, en la vuelta a casa, la tengo conmigo de nuevo”, detalló la también conductora de Pampita Online (Net TV, lunes a viernes a las 20).

“Es mucho cuatro horas y media sin tenerla cerquita. El camarín está super cuidado, no entra nadie, y por protocolo más de dos o tres personas no puede haber. Ahí tiene su cambiador, cochecito, como si fuese una habitación de bebé”, continuó.

Pampita volvió a trabajar doce días después de dar a luz a Ana en un parto natural bastante difícil, pero ella aseguró que no tiene ninguna dificultad. “Es parte de mi vida, para mí no es ninguna molestia. Además, yo no hago nada porque tengo un equipo maravilloso, me siento y me dejan increíble”, declaró la modelo con respecto a sus looks y asistentes.

¿Pampita como ejemplo?

Carolina Ardohain declaró enfáticamente que su regreso al trabajo no tiene por qué ser una guía para otras mujeres.

“Está bueno que cada una disfrute la maternidad a su manera. No hay modelos a seguir. Está bien la que está cansada, la que está mal anímicamente y la que se ve mal físicamente porque su cuerpo tarda mucho en volver a ser lo que era. No es el momento de fijarse en esto tampoco, yo no soy modelo de nada y no quiero que la gente piense que promuevo volver rápido al trabajo”, consignó Pampita, sobre los cuestionamientos que recibió en las redes.

“Todas se merecen su tiempo con el bebé en su casa. Hacer el apego como les parece, pero yo lo veo de esta manera y está bueno que no nos juzguemos la maternidad entre mujeres. También es mi quinto hijo y tengo otra experiencia como mamá”, expresó la madre de Blanca (2006-2012), Bautista (13), Beltrán (9), Benicio Vicuña Ardohain (6) y la recién nacida Ana García Moritán Ardohain.

“Está bien la que está tres meses en pijama y amamantando, que también es díficil. Y están muy bien los tiempos que eligen cada una para cómo llevar el bebé. Yo elijo esto, así que acá estamos, trabajando juntas y con ella acompañándome a todos lados”, concluyó Pampita, avisando así que verán seguido a su beba en televisión.