Voraz incendio y peligro de derrumbe en un depósito de Barracas

Trabajan 12 dotaciones de bomberos y evacuaron a varios vecinos. Es un predio donde hay insumos de pesca.

Una gran columna de humo negro se divisaba este martes desde la avenida 9 de Julio por un incendio en un depósito de Barracas. Trabajan 12 dotaciones de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires e intentan que las llamas no lleguen a las casas vecinas.

El fuego se originó este mediodía en la parte trasera de un depósito de Santa Magdalena 541, entre la avenida Iriarte y California, donde también se guardan insumos de pesca. A las 16, las llamas habían tomado toda la propiedad.

“Está complicado. No podemos entrar y se ataca el fuego desde afuera para defender las otras propiedades de la cuadra”, le dijeron a Clarín fuentes del caso pasadas las 15.

Trabajan 11 dotaciones de bomberos para intentar controlar el incendio en Barracas. Foto: Emmanuel Fernández

Por eso, se han evacuado a los vecinos de la cuadra y, en diálogo con TN, el titular del SAME, Alberto Crescenti pidió a la gente del barrio que “cierre las ventanas y no salgan” de sus casas “para no respirar el humo tóxico“.

Mientras, tanto los bomberos como la gente del SAME están alerta porque hay “una pinturería en la esquina”.

En el lugar hay una docena ambulancias del SAME y alarma entre los vecinos: son varias las detonaciones que se escuchan en el barrio. Un empleado del lugar dijo que son “tubitos de gas”, los bomberos les llamaron garrafas de camping.

“Hay mucho material combustible y se produjeron deflagraciones producto de la propagación del fuego sobre garrafas de camping”, explicaron las fuentes.

El humo se ve desde varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires, incluso desde Avellaneda.

Fuentes que participan del operativo detallaron que el lugar que se incendia “tiene una planta baja, que se usa como depósito, y en los dos pisos superiores se guardan materiales de pesca”.

Alarma entre los vecinos de Santa Magdalena al 500.

Los bomberos, en un primer momento, lograron entrar hasta la mitad del depósito para combatir el incendio, pero se vieron forzados a salir cuando comenzaron a explotar las garrafas.

A las 16, el reporte indicaba que el fuego se había generalizado en las tres plantas e, incluso, se cayó la losa de la terraza.

También se derrumbó parte de la medianera del contrafrente: “Por suerte daba a un patio abierto y eso le permitió a los bomberos poder atacar las llamas desde atrás”.

Los bomberos debieron salir cuando comenzaron las explosiones.

Daniel, un empleado del depósito de pesca y camping cuyo local está en el barrio de Once, contó a TN que el albañil que colocaba una membrana descubrió el fuego en el fondo del depósito cuando regresó de comprar comida.

“Me llama poderosamente la atención porque no hay enchufes, no hay peligro, nada de nada… Hace como 18 años que estamos acá, pero me llama la atención dónde se inició el fuego: no se puede explicar”, relató Daniel.