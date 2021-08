Acusada por robo, Verónica Monti se defendió y dijo que es cleptómana

A través de un mensaje de WhatsApp enviado a Carlos Monti, panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece), la periodista Verónica Monti, última pareja de Sergio Denis, aseguró que es cleptómana luego de haber sido detenida por robar en un local del shopping Alto Palermo.

“Te dejo un beso, estoy muy angustiada. Muy. Solo me importan mis hijos”, empieza el mensaje que Verónica Monti le envió al periodista, quien lo reprodujo al aire en el ciclo conducido por El Pollo Álvarez. Y siguió: “No voy a hablar Carlos, sabes que te tengo aprecio. La cleptomanía es una enfermedad que no tiene nada que ver con la inteligencia que tengo”, sostuvo la periodista, de 43 años, que fue liberada este lunes a la tarde tras permanecer desde el domingo detenida luego de ser atrapada infraganti intentando llevarse un par de botas y otro par de zapatillas de un local de Zara en el shopping Alto Palermo.

Tenés que leer…

“Ya circuló información errada y es tal la angustia y lo poco que me importan los medios que no salgo a corregir. A todos los programas de todos los canales no les interesa en absoluto como estoy. Solo lucrar con una enfermedad y los años que la vengo pasando mal, remándola y no logrando salir a flote”, sostuvo enojada por el tratamiento mediático que se le dio al tema de su detención.

“Francolino habla por mí. Hoy elijo eso. En este difícil presente mío le cedo mi voz a él”, indicó sobre su abogado defensor, Martín Francolino. “A nadie le recomiendo mi presente. Ni dos segundos estar”, concluyó Verónica Monti.