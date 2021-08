Tremendo cruce entre Montaner y La Sole: “Es injusto lo que hicieron”

En las devoluciones por una de las batallas del miércoles, los dos jurados protagonizaron una discusión por considerar que una elección perjudicó a una participante. ¡Mirá!

En la noche del miércoles, durante las primeras batallas de la noche en ” La Voz Argentina”, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti protagonizaron un entredicho cuando el venezolano dijo que la elección del tema para dos participantes había perjudicado a uno de ellos.

Victoria Rengel y Patricio Mai, del Team Sole, tuvieron que cantar “Take on me”, clásico tema de A-Ha de la década del 80, y el joven tuvo un mejor desempeño que su adversaria.

Luego de que algunos de los jurados comentaran que Patricio había estado mejor por una cuestión de tonalidad y color de voz, cuando llegó el turno de Ricardo hizo un picante comentario.

El creador de “Cachita” expresó: “Yo voy a acotar públicamente que hemos sacrificado a Victoria y no me parece justo. Creo que la canción era para él. La canción no le permite a ella hacer nada. De hecho su parte solista se tuvo que ir a otra melodía porque en la original no podría. No siento que sea una batalla justa”.

“Patricio cantó la canción cómoda para él y lo demás vino de adorno. Si me tengo que pronunciar, por un poco de justicia, diría que me quedo con Victoria porque merecía lucir más y esta canción no le daba la posibilidad”, cerró, ante la atenta mirada de La Sole.

La folclorista le respondió inmediatamente después: “Todas las canciones que se eligieron en mi equipo fueron consensuadas con los participantes. Acá nadie impuso nada”, comenzó aclarando mirando a Ricardo, que con gestos intentaba bajar los ánimos.

“Quizás sí le quedó bien a él y no a ella. La verdad es que en el ensayo no noté esta diferencia, sino lo hubiese dicho. Si hay algo que me gusta es que la batalla esté a la altura de las circunstancias”, continuó.

Y analizó: “No le quitemos mérito a Patricio que tiene un rango vocal increíble. Es cierto, Victoria, que quizás lo tenías que resolver de otra manera. Pero lo habías logrado super bien. Por eso me quedé tranquila. Sé que lo podías hacer mejor porque lo escuché”.

“Esto es una batalla, se canta una vez, y yo tengo que evaluar por lo de hoy. Entiendo lo que sienten ustedes, pero no veo la injusticia porque lo hemos charlado, se consensuó”, cerró.

Finalmente, Pastorutti eligió a Patricio, y Rengel, ante la desilusionada cara de Ricardo, quedó eliminada.