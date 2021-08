Una participante de “La Voz” denunció que editaron el programa para perjudicarla

Jéssica Amicucci participó de una “batalla” y, al tener una devolución negativa de los coaches, arremetió contra su compañera y fue duramente criticada en las redes.

En la nueva etapa deLa Voz Argentina los participantes se juegan todo en las “batallas” para lograr seguir en carrera. Si bien en la mayoría de los casos los coaches tienen la difícil tarea de tener que elegir a uno por dupla, en una de las últimas emisiones pasó algo muy distinto. Esperanza Careri y Jéssica Amicucci, del team de Mau y Ricky Montaner, recibieron una dura devolución del jurado y se dijeron de todo en la pista, algo que provocó un verdadero escándalo.

Ahora, una de las protagonistas rompió el silencio con un descargo en redes donde fue lapidaria con la producción.

El periodista Pampito Perello Aciar publicó en sus redes sociales capturas de pantalla de los comentarios de Amicucci en su cuenta de Instagram, la cual es privada, donde arremetió contra todos. Vale remarcar que pese a haber perdido la batalla, Ricardo Montaner “la robó” para su equipo porque quiso darle una segunda oportunidad, es decir, aún continúa en carrera.

“Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo: canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueno aunque sea por un instante”, manifestó Jéssica, de 30 años.

Asimismo, agregó: “Hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron. Nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona. Quiero felicitar a mi compañera por su triunfo, a quien admiro. Me gustó vernos y creo que hicimos una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción, y aun así brillamos”.

Cuando un seguidor le preguntó ante su descargo si todo lo ocurrido “fue culpa” de la producción del programa por editar “la batalla”, Amicucci dio a entender que sí, ya que expresó: “¿Quién elige qué pasar en TV?”. En otra de las respuestas que dio lamentó tener un contrato firmado por lo cual hay “cosas” que no puede contar: “Sino mi imagen sería otra”.

Asimismo, se hizo eco de la devolución de un seguidor que la felicitó por su presentación al decirle: “Cantás hermoso y podés conseguir productores que te hagan canciones y así lanzar tus propios temas. A decir verdad, Mau y Ricky no tienen muy buenas voces, hasta los concursantes que cantaron son mejores que ellos. (…) Confiá en vos misma y que los comentarios negativos no te afecten. Vas a llegar muy lejos con o sin el programa”. Ante esto, Jéssica le contestó: “Todas afirmaciones muy acertadas. Gracias por ver más allá de la superficie como la mayoría”.