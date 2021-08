María Teresa: certificado de vacunación para el gimnasio y práctica de deportes

El mandatario peronista Gonzalo Goyechea avisó que será implacable con los que no se quieran inocular

La localidad santafesina de María Teresa exige el certificado de vacunación para ingresar a los gimnasios y para practicar deportes de contacto como fútbol y básquet, informó este martes el presidente comunal, Gonzalo Goyechea, a La Capital.

“Nosotros, desde la Comuna, controlamos a los dirigentes de los clubes y a los dueños de los gimnasios y las canchitas de fútbol 5, pero son ellos quienes hablaron con los jóvenes y les dijeron que tenían que vacunarse para poder entrar a practicar un deporte. Y este lunes tuvimos 51 jóvenes más que concurrieron a vacunarse, que se sumaron a los turnos que ya habían sido otorgados, sobre una población de 4.500 habitantes”, informó Goyechea a este diario.

La comuna de María Teresa comenzó a levantar las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, pero será estricta con aquellos que rehúsan vacunarse. Se podrán realizar diferentes actividades físicas y también culturales, pero las personas deberán tener el certificado de vacunación correspondiente o una foto del turno otorgado por la provincia para inocularse en caso de que no lo estuvieran. Aquellos que no deseen vacunarse deberán presentar un estudio de negatividad de Covid 19 de las últimas 24 horas. Una medida polémica, por cierto, y que ubica a la localidad entre las más estrictas a la hora de promocionar la vacunación masiva.

“En María Teresa todos los que se anotaron están vacunados con la primera dosis, así como hasta los de 35 años con la segunda dosis de las Astra Zeneca y la Sinopharm, pero hasta los 48 ó 49 años de la Sputnik V, como pasa en todos lados”, abundó Goyechea.

Consultado sobre el alcance de la medida, el presidente comunal explicó que “el decreto no alcanza a la gastronomía, pero sí a las actividades deportivas y culturales. Aquí tenemos muchos clubes que practican fútbol, básquet y pelota a paleta, que están alcanzados por el decreto de deportes de contacto, no así el tenis y el padel. Y el decreto también alcanza a los gimnasios. La idea es trabajar en conjunto con los dirigentes y los dueños de gimnasios y canchas de fútbol 5, que hablaron con los jóvenes y una gran cantidad se anotaron y se vacunaron. En realidad no se habían anotado por ningún motivo en especial, y lo más importante es que ahora lo hicieron”.

Un bastión peronista

María Teresa es una localidad ubicada en el sur de Santa Fe, en el departamento General López. Ubicada a 45 kilómetros al sudoeste de Venado Tuerto y a 180 kilómetros de Rosario, cuenta con alrededor de 4.500 habitantes y es una bastión peronista desde hace casi dos décadas. El mandatario comunal es el farmacéutico Gonzalo Goyechea, quien busca la reelección aunque en esta elección no tiene rivales internos ni tampoco de la oposición: es el único candidato.

En el marco de la pandemia de Covid-19, y por decreto provincial, se autorizó la realización de deportes de contacto, concurrir a gimnasios y desarrollar talleres culturales. “Por la importancia de estas actividades, para que el deporte y la cultura sigan siendo sinónimo de salud y para que no vuelvan las restricciones sobre ellas se deben realizar con el mayor cuidado y respeto con quienes se comparten”, contó Goyechea.

A poco más de un mes de que María Teresa atravesara un duro momento de rebrote de coronavirus, que motivó a la Comuna a realizar testeos masivos, restricciones de circulación y de horarios, hoy la situación epidemiológica permite flexibilizar las restricciiones, pero desde el Estado local apelan y apuestan a “la responsabilidad”.

“Desde la Comuna de María Teresa firmamos un decreto en el que se indica que para poder concurrir a estos lugares y practicar las diferentes disciplinas, los mayores de 18 años deberán presentar el certificado o foto del certificado de vacunación o, en el caso que todavía no haya correspondido, el turno tramitado. Quienes no se quieran vacunar, pueden presentar un análisis negativo de las últimas 24 horas”, remarcó el mandatario kirchnerista.

“Si bien la vacunación contra el Covid-19 no es obligatoria, ya quedó fuera de discusión que la única forma de salir de esta pandemia es la vacunación de la mayor parte de la población y es lo único que nos permitirá volver a la normalidad. También la vacunación masiva es la única forma de evitar las consecuencias de la variante Delta, mucho más contagiosa que las anteriores y que es sólo cuestión de tiempo su llegada a la región”, advirtió Goyechea.

“A quienes pregonan su derecho a no vacunarse les respondemos con el derecho de todos los demás a no correr serios riesgos de salud por compartir espacios y actividades. Según nuestro relevamiento son muy pocas las personas que no se vacunaron o no se anotaron para recibirla, pero creemos que este decreto colabora a incentivar y poner en valor la importancia de la vacunación y aporta a la concientización sobre la salud pública”, afirmó Goyechea.

A modo de conclusión el presidente comunal manifestó que “la salud pública no sólo son los hospitales y su gratuidad, la salud pública es prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud mediante los esfuerzos organizados de una comunidad”.