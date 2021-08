“MasterChef Celebrity 3”: nuevos famosos convocados

Según se informó, la producción tiene nuevos nombres con los que están negociando para la tercera temporada del reality.

Tal y como venimos anticipando, “Bake off” ya está levantando la carpa en Pilar, y el ganador de esta edición se llevará un millón y medio de pesos. Al mismo tiempo, la productora Boxfish empieza a tantear con el casting –ya en serio- para el “Masterchef Celebrity 3”. Esta vez las cocinas se ubicarán en VIACOM, donde el protocolo sanitario es impecable y empiezan a grabar en noviembre. Se está tentando a tía Soledad Silveyra y sobrina Rochi Igarzabal, hija de Adriana Silveyra, a Denise Dumas, Fátima Flores, Gastón Soffritti, Tití Fernandez y a uno de los ex Gran Hermano (del primero) Santiago Almeida, que sabe cocinar. Por último Anamá Ferreira insiste en que quieren que pruebe con la feijoada de su país de origen. Igual, nada cerrado aún y Donato de Santis está volviendo de Puglia a mediados de mes.

Un año de amor duró el romance de Lali Espósito y el director de “Sky Rojo” David Victori, que tras su visita a nuestro país incluidas las cataratas, todo quedó en nada. No mintió la jurado de “La Voz Argentina” al decir que ahora son amigos, pasaron cosas al parecer, y en medio de todo, la pandemia. Lali, mientras tiene comprometida su presencia en “La Voz Argentina”, que el martes próximo retoma las grabaciones y los últimos programas que van en vivo, sigue con la serie de Amazon “El fin del amor” en donde es la hija del personaje que asume Verónica Llinás. Y también actúa Mariana Genesio Peña, la chica de moda.

La situación económica, buena para pocos, mala para muchos, hizo que Nacha Guevara dejara su refugio en la zona norte, donde vivió alquilando varias casas, y volviera a instalarse en Capital. Sucede que aquí se encuentra bastante sola y quiere encontrarse con amigos, entre ellos Antonio Gasalla, su par del café concert. Como todos sabemos el genial actor está recluido en su piso de la calle Uriburu (el segundo lo sacó de la venta), pero accedió ante el pedido de Marcelo Polino, el embajador de La Voz, para que se encuentren a comer con todos los protocolos alguna noche de estas.

Tal como anticipó esta sección, la productora “Mandarina” está a pleno con la serie de Netflix “El amor después del amor”, con nuevo director y ya van por el libro número 8 aprobado y revisado por Fito Páez, quien supervisa cada detalle. A través de los castings , se eligieron tres actores y tres actrices para cada personaje, entre los que figuran obvio, Fito (hasta los 28 años), Fabiana Cantilo, las abuelas de Fito, Charly joven, y los músicos rosarinos. Las grabaciones se han ido atrasando, pero van a comenzar antes de fin de año, aún no saben si en Argentina o en Montevideo, ya que al día de hoy lo que manda son los protocolos. Y están muy exigentes en la vecina orilla.

Bastante insegura quedó Viviana Saccone tras su intervención en el caño junto a Ernesto Díaz, que sumaron 16 puntos (más la incógnita), con miedo a la sentencia, el duelo y la eliminación del “caño”. Tiene sus dudas de no pasar a la próxima etapa, la cumbia. Esta noche sujeto a tiempo y espacio, les toca probar suerte a Luli Salazar y Jorgito Moliniers, la nueva Valeria Archimou y Johny Lazarte y el más divertido del grupo Pachu Peña y Flor Díaz. Ellos, tras los que quedaron sin salir a la pista en el programa de anoche. Van subiendo escalón a escalón.

Se va recuperando Florencia Peña, luego de la descompensación que sufrió ayer mientras esperaba en la productora Kuarzo para conducir al aire “Flor de equipo”, que la tuvo que reemplazar al frente del mismo Marcelo Polino. Al parecer, el estrés le jugó una mala pasada, no solo por los ataques misóginos que tuvo en las redes, sino también porque hace tiempo que viene sin descanso. Las vacaciones de los chicos (los dos menores), su plataforma de e commerce y sus amigos a quienes no descuida. No paró, encima en la privada de la película “la Panelista” se ganó no pocas críticas. Más allá de que se trata de humor negro.

Mientras se sigue estudiando cambios en la programación vespertina, diremos que se mantiene firme Guido Kazcka con “Los 8 escalones del millón” siempre con Carmen Barbieri, Nicole Neuman, Martín Liberman y Gino Tubaro. Y van convocando invitados para que ayuden a los participantes, entre ellos ya estuvo Nicolás Wiñasky (y volverá), y también Claudia “Gunda” Fontán , colega de Guido en el programa de radio “No está todo dicho”.

Por el lado de Telefe este sábado van con el doblete que les funciona “Pasapalabra famosos” que conduce Iván de Pineda y “PH (Podemos hablar)”. En este especial juegan al rosco Silvina Escudero, egresada del Northlands (secundaria) y Geraldine Neumann, casada con Jorge Otamendi. Y siguen Sergio Gonal, Pichu Straneo, Juan Marconi y Anamá Ferreira. Al término de Iván, le toca la mesa de Andy que esta vez tiene de invitados a Paula Paretto, María Valenzuela, Rolo de “la Beriso”, Bicho Gómez y Charlotte Caniggia. Van por ahí.

Instalado en Madrid, donde pese al covid hay una decisión de avanzar, el director Ricky Pashkus comienza los ensayos el 16 de agosto de la comedia musical Kinky Boots en el Espacio Delicias, en una co- producción con Mariano Pagani y Rimas.. El estreno será el 5 de octubre con Tiago Barbosa (El Rey León), Dani Diges, es quien hizo “Mamma mía”, “La bella y la bestia”, “Los miserables”, entre otras. Y la chica elegida es Angy Fernández, protagonizó “La llamada”. Ricky allá se conecta con muchos argentinos que están viviendo en la Madre Patria, pero una vez que estrene se vuelve a Buenos Aires.

Curiosidades del rating: el martes lo ganó Telefe, 11 puntos de promedio, El Trece, 6,8, Canal 9, 2,9, América, 1,8, Tv Pública, 0,9, y Net TV, 0,3. Veamos, los tres más vistos de cada canal, en Telefe “La Voz Argentina”, 20,4,”Doctor Milagro”, 18,1, y “Telefe Noticias”, 11,3, El Trece tuvo a “ShowMatch. La Academia”, 8,6, “Los 8 escalones del millón”, 8,5, y “100 argentinos dicen”, 8,4. Sigue Canal 9 con “Bendita”, 5,1, “Tele 9 Central”, 3,9, y “Tele 9 al mediodía”, 3,7. Tv Pública “JJO Tokio”, 1,8, “Cocineros argentinos”, 1, y “Tokio al día”, 0,9. Por último Net TV , “Pampita on line”, 0,7, “Betty la fea”, 0,6, y “Reperfilar”, 0,3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.