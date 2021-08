En La Tablada se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos en desuso

La nueva campaña de recolección se realizará este sábado, de 8 a 13, en la sede del Distrito Noroeste, en Teniente Loza 6970, a través del servicio de pick up: para la entrega de artefactos, se dispondrá de un circuito para vehículos y peatones.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con su campaña mensual de recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEEs). La sexta edición del año se concretará este sábado 7 de agosto en la sede del Distrito Noroeste, en Teniente Loza 6970, en el horario de 8 a 13.

La recolección se realiza bajo la modalidad pick up, es decir, los vecinos que vayan en auto entregarán los aparatos al personal municipal que estará apostado en los puestos, sin necesidad de bajarse del vehículo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos en el marco de la pandemia de Covid-19. A cambio, recibirán por parte de la Secretaría de Ambiente del municipio semillas y el calendario de huerta, como también chips producidos en Colastiné, en la planta de reducción de restos de poda municipal, que permite, por un lado, no llevar tantos residuos verdes para relleno sanitario y, por otro, no usar tantos camiones.

Cabe recordar que la recolección de AEEs se inició en abril pasado y, a la fecha, el municipio logró reunir más de 12 toneladas. El material ya fue trasladado y procesado en la planta situada en el complejo ambiental, donde se dividen los aparatos que pueden repararse para extender su vida útil, de aquellos que ya no sirven y deben desarmarse: algunas piezas se reciclan y otras van a disposición final.

Qué llevar

Para la recepción de los artefactos, es necesario que sean aparatos completos y no piezas sueltas o dañadas. Se trata de elementos eléctricos y electrónicos en desuso, que no se utilizan, pero están enteros, por lo que no se consideran residuos.

De esta manera, para sumarse a la campaña, se pueden llevar monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm²; pequeños electrodomésticos como planchas, secadores de cabello y pequeños ventiladores; y aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños como computadoras, mouse, pantalla, teclado, impresoras, copiadoras y teléfonos celulares con dimensiones exteriores que no superen los 50 cm.