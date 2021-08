Fuerte discusión entre Cinthia Fernández y Patricia Bullrich

La actriz acusó de infantil a la referente opositora, quien la chicaneo por “no tener ideología”, en el marco de una fuerte discusión sobre los ataques misóginos a Florencia Peña.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, y la actual precandidata a diputada bonaerense y artista, Cinthia Fernández, protagonizaron una fuerte discusión este sábado en La noche de Mirtha tras las visitas a Olivos que recibió el presidente, Alberto Fernández, durante la cuaretena estricta y particularmente sobre las agresiones que recibió Florencia Peña.

En este marco, junto a los periodistas Ceferino Reato y Gastón Recondo en la mesa, la ex ministra de Defensa defendió a los diputados de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, a pesar de sus dichos misóginos, pero Fernández rápidamente la interceptó: “El maltrato no es parte de la democracia”.

“La democracia tiene un contrato de convivencia. Cuando eso se rompe hace que quienes son parte del Gobierno, encubran todo lo que hace una persona que es de su bando. El encubrimiento kirchnerista hace que nunca se critiquen. Yo lo que quiero es que ellos se critiquen, ahí vamos a tener una posibilidad”, respondió quien aspira a ser candidata a presidente en 2023.

La artista, por su parte, no se quedó conforme y arremetió: “Es infantil la explicación, porque maltrataron a una mujer, de un lado y del otro. No importa. Hay dos cosas que hay que separar. Me parece que están tratando de tapar con misoginia. Una cosa es criticar los ingresos en plena cuarentena y otra es maltratar a una mujer. Te lo digo como mujer, no te lo estoy diciendo como política. Vos no podés decir, yo no critico a los míos”.

“Siento que estoy hablando con mi hija, que me dice ‘yo me estoy portando mal…’”, lamentó Fernández, mientras que Bullrich cortó con cierta ironía: “No me trates como a tu hija, por favor”. “Lo bajo a palabras simples, porque ustedes, los políticos, complican todo”, le replicó la actriz, a lo que Bullrich le apuntó que ella también ingresó a la política. “No me ningunee ni me chicanee. Le estoy diciendo que, como mujer, no podría avalarlo solo porque del otro lado no se autocritican. Los otros hacen las cosas mal, pero como mujer no puede responder así. Para mí, es infantil”, insistió la panelista.

La referente del Pro contestó que “el kirchnerismo es un modelo que niega la realidad” pero “si a Florencia Peña le hacen un tuit que puede ser una libertad de expresión, dicen de todo”. “La libertad de expresión tiene un límite, cuando se le falta el respeto, sí”, saltó Fernández, mientras Bullrich repitió su reclamo para que el kirchnerismo también critique sus actos.

La discusión iba subiendo de tonó y Bullrich intentaba interrumpirla afirmando: “Yo no banco, hay que entender lo que es la profundidad del kirchenerismo”. Mientras que Fernández, ya enojada, disparó: “Dejame hablar, porque sino es un monólogo. Pero acá no hablamos de ideología. Acá no hablamos de un lado y del otro…”.

En este sentido, Bullrich concluyó con un chicana: “Vos no hablás de ideología por que no sé en qué país vivís”, dando lugar a la furia de Fernández que tuvo que controlar. Juana Viale trató de cerrar la discusión al apuntar que la denuncia recayó sobre Florencia Peña y “no sobre los demás participes que fue a la Quinta de Olivos” durante la cuarentena.