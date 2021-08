Remueven las imágenes de Messi del Camp Nou

La salida de Lionel Messi del Barcelona y su llegada al Paris Saint-Germain ya son todo un hecho y eso se ve reflejado en los cambios estéticos del club culé.

Y es que, durante este martes, las autoridades del Barça ordenaron remover las imágenes del futbolista argentino de las inmediaciones del Camp Nou.

Con una grúa y rastrillo en mano, los empleados del club sacaron a Messi de una gigantografía donde también se lo puede ver en el medio de Gerard Piqué y Antoine Griezmann, ahora excompañeros del argentino.

En una publicación de despedida realizada en Instagram, el 10 comentó: “Me hubiera gustado irme de otra manera, aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo. Me hubiese encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio”.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”, finalizó.