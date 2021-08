A semanas de ser mamá, Pampita bailó en el caño

La jurado mostró su talento en la pista de “Showmatch: La Academia” tras criticar a las participantes que pidieron reemplazos para el ritmo del caño.

Hace casi tres semanas, Pampita se convirtió en mamá a los 43 años de Ana, su primera hija junto a su marido Roberto García Moritán. A la semana de dar a luz la modelo se reincorporó a la conducción de “Pampita Online” y a su puesto como jurado de “Showmatch: La Academia“, negándose a tomar la licencia que le corresponde por maternidad.

Ahora, la conductora dio un paso más para mostrar su buen estado y se animó al baile del caño en el certamen para mostrarle a las participantes que pidieron reemplazo que si ella puede hacerlo, todas pueden.

En la noche del lunes, Marcelo Tinelli la presentó como “La señora Pampita” y le dio pie para una coreografía que preparó en un día. “No puedo hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía. Fui a charlar con mi doctor y me dijo, ‘bueno, subí y bajá pero nada más’. Todo lo otro imposible porque no me reacciona todo esto”, aclaró Pampita señalando su vientre.