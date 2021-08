El avance de los incendios provoca 38 muertos en el norte de Argelia

Por lo menos 38 personas, entre ellas 13 civiles y 25 militares, murieron en los incendios que devastan el norte de Argelia, en particular en Cabilia, dijeron el martes las autoridades, evocando fuegos “de origen criminal” atizados por un episodio de ola de calor.

Los incendios, que comenzaron el lunes por la noche, mataron a 13 civiles, 12 de ellos en Tizi Ouzou, según un nuevo balance proporcionado por la agencia oficial APS.

El presidente Abdelmadjid Tebboune lamentó en Twitter la muerte de 25 militares que intentaban apagar los incendios y presentó sus condolencias a las familias de las víctimas. ”Con gran tristeza me enteré de la muerte como mártires de 25 militares después de haber logrado rescatar a más de un centenar de ciudadanos de las llamas, en las montañas de Bejaia y Tizi Ouzou”, afirmó.

La televisión pública hizo un balance similar. Los incendios declarados en la región de Cabilia, una zona boscosa y montañosa densamente poblada, se ven agravados por la ola de calor que sufre la región, con temperaturas de hasta 46°C. Además, el viento, sumado a la sequía que afecta a la zona, dificulta las labores de extinción, precisó Youcef Ould Mohamed, guardia forestal local, citado por la agencia de prensa argelina, APS.

🚨 Algeria is on fire, 18 killed and 80 wounded so far. #Algeria #AlgeriaIsBurning pic.twitter.com/edtGjcNISM

”Cincuenta incendios al mismo tiempo, es imposible. Tienen un origen intencionado”, afirmó en televisión Kamel Beldjoud, ministro del Interior. La radio pública argelina anunció la detención de tres “pirómanos” en la ciudad de Medea (norte), que también está afectada por las llamas.

Argelia se ve todos los años afectada por los incendios forestales. En 2020 ardieron cerca de 44.000 hectáreas de monte bajo. Durante un consejo de ministros el 25 de julio, el presidente mandó redactar un proyecto de ley para castigar con severidad a los autores de incendios forestales, con penas que irían hasta los 30 años de prisión firme, e incluso a perpetuidad si las llamas causan decesos.

At least seven people have been killed in #Algeria as forest fires spread in the North African country, says the civil defence authority. At least 19 fires have broken out across 14 provinces. pic.twitter.com/q8Ras4ouhK