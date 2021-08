Florencio Varela: una joven murió tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas

El hecho ocurrió este miércoles en el barrio San Rudecindo. Hay otras tres víctimas fatales que estarían involucradas en el negocio de la venta de estupefacientes.

Un violento enfrentamiento entre bandas narco en Florencio Varela dejó como saldo cuatro víctimas fatales, entre las cuales hay una joven de 18 años que no estaba relacionada con la disputa pero quedó en medio del tiroteo.

El sangriento episodio ocurrió este miércoles en el barrio San Rudecindo, de la mencionada localidad del conurbano bonaerense. Según informó el portal local Varela Al Día, el enfrentamiento fue denunciado pasadas las 21 horas. La policía fue alertada al 911 por los vecinos de la zona, quienes denunciaron los disparos entre sujetos vinculados al narcomenudeo. Los habitantes de la zona sostienen que desde hace al menos dos años se vende droga allí.

Al lugar se dirigió personal del Comando de Patrullas. En la calle Laguna del Iberá, paralela al arroyo Las Conchitas, que divide los barrios San Rudecindo con La Carolina II, se generó el violento enfrentamiento armado que obligó a que la gente de la zona busque se refugie en sus domicilios.

La policía encontró sobre dicho puente un cuerpo sin vida de un hombre de 32 años identificado como Matías La Rosa. A su lado había una veintena de envoltorios de color negro con droga que fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad. A cincuenta metros había otro sujeto que fue hallado respirando con dificultad y que finalmente murió: sin documentos en sus prendas de vestir solo se informó que tenía entre 25 y 35 años. Debajo de su cuerpo también se encontraron paquetes con estupefacientes.

Bajo esas circunstancias la policía fue notificada de que en un domicilio de la calle Ciudadela se hallaba una joven sin vida. Identificada como Milagros Paola Saavedra una bala de dicho tiroteo impactó en su cabeza. La adolescente de 18 años no tenía nada que ver con la disputa narco que se gestó en su barrio.

La última víctima fatal fue hallada en Ruiz Díaz de Guzmán y Ancasti. Se trata de un hombre de 25 años que había sido trasladado a un hospital en estado reservado y terminó falleciendo horas más tarde.

El violento episodio es investigado por la UFI Nº 6 de Florencio Varela a cargo de la Dra. Vanesa Maioila.

El barrio quedó atravesado por estas disputas armadas. Meses atrás un episodio similar ocurrió en la misma localidad de la zona sur del conurbano. Un enfermera fue asesinada de un balazo en el pecho cuando se dirigía a una parada de colectivo para ir a trabajar al quedar en medio de un enfrentamiento entre dos bandas que se tirotearon.

La víctima fue identificada como Griselda Beatriz Lassala (44), quien al advertir el tiroteo entre los grupos intentó refugiarse, aunque fue alcanzada por uno de los proyectiles que le produjo la muerte en ese sitio antes de llegar a ser asistida.

En ese momento, Claudio, el marido de Lassala, se mostró resignado y remarcó que espera que por el hecho no haya justicia. “Esto queda cajoneado, va a quedar así y ya está”, dijo. Claudio recordó a su esposa como una mujer “buenísima, que no jodía a nadie y a las 4 de la mañana se levantaba para ir a laburar”. Y, acongojado, lamentó: “No es justo, arruinaron a mi familia, arruinaron a mi hijo, arruinaron a todos. Ahora no me la devuelve a nadie a mi señora, y a mi hijo tampoco le devuelve nadie la madre”.