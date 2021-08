La reflexión de Sofía Pachano cuando le preguntaron si estaba embarazada

La conductora de Cocineros Argentinos respondió preguntas de sus seguidores y fue contundente cuando le dijeron que “intente sacar panza” y si estaba esperando un bebé



“Te reto a que intentes sacar panza”, “Sofi, ¿estás embarazada?”, “bebé”, fueron algunos de los comentarios que Sofía Pachano, actual conductora de Cocineros Argentinos recibió en sus historias de Instagram el martes por la tarde cuando se dispuso a contestar preguntas de sus seguidores.

Muy segura, realizó dos videos para responder: “No mi cielos, estoy…no iba a decir gorda porque no estoy gorda. Son kilitos, es grasa, no es un bebé. Las mujeres podemos tener grasa en la panza, les aviso ehh…no es sólo un bebé. Dios mío”. Luego un seguidor agregó: “No es una pregunta, es una afirmación, amo lo auténtica que sos”, a lo que la también bailarina agradeció y agregó: “¡Perdón! Me saqué en la historia anterior!”.

Hace dos años, la hija de Aníbal había reflexionado sobre su cuerpo: “Soy Sofía, tengo 30 años, mido 1,57 y peso 58 kilos. Mi peso toda mi vida fue desde 50 a 52, y a los 22 años pesaba 47, 48 por todo lo que bailaba. Nunca sufrí un trastorno alimenticio por suerte. El año pasado llegué a pesar 60 kilos. No me entraban los shorts, los pantalones. ‘¿Qué me pasó?’, me preguntaba. Básicamente pasé un año muy difícil y encontré el placer en mi segunda profesión que es la gastronomía. Asados con amigos, salir a tomar un trago, viajar y comer de más”.

En una charla a fondo con Teleshow, en ese momento explicó sobre su publicación: “Una espectadora me preguntó si estaba más gordita, como si me hubiera pasado un tren por encima. Le contesté: ‘Si tenés un rato, te cuento el año’. Después, subí un Instagram storie y tuve 300 mensajes. Algunos me decían: ‘Nosotras pensamos que ustedes son perfectas porque están en la tele’. En mi caso, no. Siempre fui abierta sobre lo que me sucedía. Si estás atravesando una enfermedad como la que tiene mi papá, no podés salir a decir: ‘Estamos bárbaros’. Lo enfrentamos de la mejor manera. Tuve un año muy difícil, con cambios físicos. Vivimos en una sociedad muy cruel en cuanto a lo estético. Hay un solo ideal de belleza y si no encajás ahí, no encajás. Aunque en las mujeres es un poco más cruel porque el hombre tiene más permisos. Léase: tener panza (risas). En mi caso, a los 22 años tenía otro físico del que tengo ahora, a mis 30. Además cambiaron mis gustos: me gusta comer mucho más o disfrutar de un buen vino. No sé, me cambió el metabolismo”.

En ese momento además contó que tuvo que “amigarse con ciertas situaciones” y dio un ejemplo: “Este jean me va más apretado que el año pasado. Este el cuerpo que elegí transitar. Encima estamos hablando de algo estético, no es que tengo una enfermedad que me hace poner en riesgo mi salud. En un momento, yo hice el clic: este es el cuerpo y los kilos que gané por enfrentar el momento difícil que estaba viviendo”.

“En verdad encontré el placer en situaciones como comidas con amigos, yo soy gastronómica también. Además crecí: el cuerpo te cambia. Un montón de mujeres me escribieron: ‘Yo no tengo el mismo cuerpo que cuando era más chica y a los 45 y con dos hijos tengo la misma presión que a los 20′. ¡Chicos, no me va a cerrar el pantalón de la misma manera! (risas). Esa es una presión que estaría bueno empezar a cambiar desde los medios. Hay marcas que eligen otras modelos también, más reales”, agregó.

El año pasado Sofía fue una de las figuras de la primera edición de Masterchef Celebrity, con la conducción de Santiago del Moro, que tuvo como ganadora a Claudia Villafañe. Luego de su paso por el programa de Telefe fue convocada para estar al frente de Cocineros Argentinos, por la Tv Pública.