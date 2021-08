¿Messi le fue infiel a Antonela Roccuzzo?

Karina Iavícoli recordó una supuesta infidelidad de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo: “Estuvo con una argentina que habló muy bien de él”



Cuando en Pampita Online comenzaron a divertirse al tener que elegir entre Lionel Messi (34) y Mauro Icardi, compañeros en el PSG y hombres que marcan tendencia en la moda, Karina Iavícoli justificó su elección: “Tengo buenas referencias de Lionel, así que lo elijo”. Frase que dejó al descubierto una supuesta infidelidad del crack a Antonela Roccuzzo (33) “que ya prescribió”, en la opinión de Pampita.

“Hace mucho tiempo él estuvo con una argentina que habló muy bien de él. No la quiero nombrar a ella, vamos a lo seguro”, argumentó la periodista. Entonces, Pablo Muney soltó una irónica carcajada y acotó: “Las fechas no dan, no me dan nunca las fechas entre Antonela y Lionel”.



Ahí, Iavícoli se incomodó y trató de minimizar la situación: “Ya pasó. Sé buen compañero”. Por eso, Pampita tendió un manto de piedad: “No nos metamos en líos. Mejor no. Ya prescribió”.

A principios de 2011 se había filtrado un chat súper hot entre Messi y Sabrina Ravelli, y además Andrea Rincón había confirmado un encuentro con Lionel: “Él me dijo que yo le traía suerte. Antes del partido me llamó y después hizo un gol”.

Rumores al margen, los cierto es que Lionel Messi y Antonella Roccuzzo se consolidaron como pareja y padres de Thiago (8), Mateo (5) y Ciro (3), y se casaron en junio de 2017.