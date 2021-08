Los carpinchos en Nordelta preocupan a los vecinos

La población de este tipo de roedor, el más grande del mundo, no paró de aumentar en la zona en los últimos años



La cantidad de carpinchos en Nordelta, en el municipio de Tigre, no para de crecer. En consecuencia, los vecinos de la zona se muestran muy preocupados por la aparición, cada vez más frecuente, de mascotas heridas y parques totalmente destrozados. Además, comenzaron a generar problemas en el tránsito: hace una semana las cámaras de seguridad registraron el momento en que un motociclista chocó contra uno de estos roedores.

En ese contexto, uno de los hechos más importantes ocurrió el 1 de mayo, cuando un carpincho mordió a una mini schnauzer llamada Oreo, provocándole lesiones en las patas traseras y en el estómago de la perra. Según relataron sus dueños en las redes sociales, su deseo es que trasladen a los roedores a otro sitio, porque “casi matan” a su mascota en su jardín. “Se salvó de milagro porque vino una vecina veterinaria a los cinco minutos”, remarcaron.

Aunque afortunadamente todavía no ocurrió, uno de los mayores miedos que manifiestan los vecinos de la zona es que los roedores ataquen a un niño o a una niña.

Al mismo tiempo, los habitantes de Nordelta afirmaron que tomaron medidas preventivas, en su mayoría cercando la casa para tratar de evitar que sigan ocurriendo este tipo de episodios, pero los carpinchos continúan atravesando el cerco.

Por otro lado, la presencia de los carpinchos también empezó a producir accidentes viales. De esta forma, las cámaras de seguridad que se encuentran en la Avenida Frontal que une los barrios de Nordelta registraron el instante en el que un roedor cruza una calle y una moto, que no iba a alta velocidad, lo embiste. Tras el impacto, ambos cayeron sobre el asfalto inmediatamente: el animal siguió corriendo hacia la avenida mencionada, pero el conductor quedó tirado en el asfalto por algunos segundos.

Los carpinchos, que también pueden ser conocidos como capibaras, son los roedores vivientes con mayor tamaño del mundo, pudiendo pesar hasta 60 kilos y medir hasta 1,30 metros. Son anfibios y gregorianos, siempre hay un macho dominante que controla las manadas.

El pasado 28 de julio, la ex modelo Anamá Ferreira había denunciado a un vecino por balear a un carpincho. La brasileña nacionalizada argentina manifestó que los animales en cuestión conviven muy bien con la gente y se alimentan de la vegetación del lugar.

Por su parte, Infobae pudo acceder al testimonio de uno de los vecinos de Nordelta, quien se mostró comprensivo con la presencia de los carpinchos: “Lo que pasa es que no les dejaron un espacio, y al no tener espacio, se meten donde pueden”. Por ello, destacó que vio “a muchos a fin de año en el medio de la calle, solos, porque tiraron fuegos artificiales y empezaron a correr, ya que estaban muy asustados”. En esa misma dirección, indicó que es normal ver a los carpinchos “entrar en jardines, pero los perros quieren defender la propiedad, por lo que es muy probable que se ataquen entre ellos”. Seguidamente, contó que se enteró que “mucha gente les disparó”. Sin embargo, concluyó: “Me parece que es un problema más de Nordelta que de los mismos animales, porque no les dejan un espacio donde antes era su lugar, y ahora no hay lugar, está todo ocupado”.

El municipio de Tigre y la Dirección de flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires ya están trabajando para determinar cuál es la mejor opción para solucionar este problema: una de las opciones a evaluar es controlar la reproducción de estos ejemplares, ya que calculan que la población podría crecer muy rápidamente.