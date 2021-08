Una niña de 9 años brilló en la salsa de a tres de La Academia

Acompañó a Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez en el nuevo ritmo del certamen de ShowMatch, cosechando elogios y lágrimas de todos los presentes. “Sos magnética”, dijo el conductor

Comenzó la “salsa de a tres” en La Academia de ShowMatch (El Trece) y la pareja conformada por Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez abrieron el fuego con una invitada muy especial: Maitena Guadalupe Romero Cabral, más conocida por su alias en las redes sociales, Kuky Jazz.

Se trata de una nena de 9 años que se volvió furor al participar de los distintos challenges de danza que se volvieron virales en los últimos meses, cosechando fans como Lali Espósito, Tini Stoessel y Mati Napp, uno de los coaches del certamen encabezado por Marcelo Tinelli.

“La estrella es ella”, dijo el conductor al verla entrar en la pista. Y se sorprendió al conocerla: “¡Mi amor, qué linda que es! Es una diosa impresionante”, la elogió. Con la típica timidez e inocencia típicas de la infancia, la pequeña Maitena le contó a Tinelli y a todos que empezó a bailar a los tres años, que nació un 19 de diciembre y que el bichito de la danza le picó a través de su madre, presente en el estudio: “Mi mamá baila, pero le da mucha vergüenza decirlo”, dijo Kuky.

“Ah, le da vergüenza bailar y le da vergüenza hablar… vos todas para adentro, mamá. Y Kuky toda para afuera, hace lo que vos no hacés”, bromeó Marcelo a la mujer, que estaba presente junto a su marido y a Valentino, su otro hijo. “Con mi hermano tenemos alguna que otra pelea. Tenemos pensamientos muy distintos”, dijo Kuky entre risas.

“En casa no es tan tranquila, se la pasa bailando”, dijo el papá. “Baila todo el tiempo, corre. Cuando está aburrida, estamos en problemas. Pero no se aburre nunca, siempre está haciendo algo”, agregó para describir a su hija.PlayLa “salsa de a tres” de Cachete Sierra, Fiorella GIménez y Kuky Jazz

Antes de que comenzara la música, Cachete Sierra elogió a su compañerita: “La rompe bailando y tiene eso de ser niño: las ganas, la responsabilidad, se aprende rápido la coreo, viene a horario, es respetuosa… ¡es todo lo que está bien!”, dijo. Y Tinelli remató: “Ya le ganó a varios los que están acá, que tienen más problemas que los Pérez García. Muy bien, me encanta”.

Entonces, la coreo. Kuky se paró al frente de la pareja y comenzó a sonar un remix bachatero de “Despacito”, el hit de Luis Fonzi. Con gracia, estilo y soltura, conformaron un baile sincronizado y con sabor, ideal para la propuesta del ritmo. Al finalizar, llegaron los primeros elogios, nada menos que de parte de Tinelli. “Es para hacer silencio y disfrutar de este momento ¡sos impresionate! Uno no sabe si llorar, si reír. Me recorren por el cuerpo un montón de sensaciones: un cosquilleo en la panza, en el pecho, lágrimas que me vienen.. ¡que fuerte, qué hermoso, por Dios! ”, dijo el conductor y pidió un aplauso que se volvió ovación.

Ahí, Cachete reveló que la salsa no es la especialidad de Kuky: “Si vos le preguntás a ella, no baila salsa. aprendió a bailar para estar en este ritmo ”, dijo ante la sorpresa del conductor. Y ella lo confirmó: “Me gusta bailar urbano y reggaetón”. “Hagamos un urbano de a tres, un reggaetón de a tres”, pidió Tinelli.

También emocionados por la performance de la niña, los integrantes del jurado elogiaron tanto a Kuky como a la performance en sí: un 10 de parte de Ángel de Brito (”Bajaste de un ovni, Kuky”), otro 10 de Carolina Pampita Ardohain (”A mitad de la coreo, lloré”), el voto secreto con argumentos positivos de parte de Guillermina Valdes (”Gracias por traerla”, le dijo a Napp), un 10 de Jimena Barón (”A los 9 años yo empecé a trabajar”, recordó la cantante) y otro 10 de Hernán Piquín. Puntaje perfecto hasta el momento, que hizo emocionar hasta las lágrimas a la propia Kuky y también a todos los presentes en el estudio.

“Si su especialidad es urbano, que tire algunos pasos”, pidió Guillermina. Y fue el pie para que Kuky bailara el reggaetonazo “Patra”, de Nfasis, con el que se llevó el último gran aplauso de la noche. “Espero que vuelvas pronto y, gracias a tu presencia, me gustaría hacer participar a otros chicos acá en la pista”, dijo Tinelli con miras hacia el futuro.