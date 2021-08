Lali Espósito reveló: “Mi sueño fue tener un novio que tenga o panadería o kiosco”

La coach sorprendió con su revelación luego de conocer el negocio familiar de Patricio Mai, un participante del team Soledad

“¡Qué voz tiene este hombre, no se puede creer!”, elogió Alejandro Marley Wiebe a Patricio Mai, participante de La Voz Argentina (Telefe) que integra el Team Soledad -encabezado por la popular folclorista- al finalizar su versión de “Tragedy”, un tema clásico e inoxidable de los Bee Gees.

En un mood rockero y un timbre de voz cercano al de Phil Collins, Patricio dejó a un lado los falsetes disco que signaron la carrera de los hermanos Gibb y sorprendió tanto al conductor como a los coaches del reality, quienes también se sumaron a tirarle flores al participante.

“Leyendo tu biografía, me enteré que tus padres tienen una panadería… ¿dónde están las tortitas negras?”, le preguntó Marley al cantante. “¡Por favor!”, se plegó Ricardo Montaner al pedido. “Te las tengo que traer, Ricardo. Es verdad”, le prometió Patricio. “La condición para que las traiga es que quede en el equipo”, le señaló Montaner a Soledad. “Te pido que lo dejes en el equipo: en este momento me estoy jugando las tortitas negras para el programa que viene”, se justificó el cantante venezolano nacido en Argentina. “¡No me metas presión!”, se atajó La Sole.

Por su parte, Ricky Montaner le dijo a Patricio: “Todo lo que haces es espectacular, incluyendo esta canción, que de todas las que has cantado es en la que tu voz tiene menos lugar para brillar. Así y todo, pudiste defenderla espectacularmente bien. Eres un artistazo”, lo elogió. Y volvió sobre las facturas favoritas de la familia Montaner: “Y esperemos que podamos tener las tortitas negras para el próximo programa, Sole”. “Hay una presión de los Montaner muy fuerte con las tortitas negras”, señaló el conductor del ciclo para seguir con el chiste.

En ese punto, pidió la palabra Lali Espósito. “ Mi sueño siempre fue tener un novio que tenga o panadería o kiosco ”, disparó y sorprendió a todos en el estudio, en el que se escucharon algunas risas de fondo ante la ocurrencia. “¿Estás solo, Pato?”, apuró la popstar al participante. “Mirá… justo estoy soltero”, dijo él. “¡Vamos, carajo!”, festejó la cantante de “Tu novia” y “Una na”. Y bromeó: “Tengo como cinco novios ya en el programa”, dijo y se rió, haciendo referencia a los distintos crushes que ya tuvo con otros participantes del reality.

“ Todos los panaderos del país escribiéndole a Lali, ahora: ‘Hola, sí, yo tengo una panadería ’”, se burló Marley ante las carcajadas generalizadas tanto de los jurados como de la tribuna del show. Al final de las devoluciones, y ante la expectativa de si Patricio seguirá o no integrando el equipo de La Sole, el encargado de despedirlo del escenario fue Montaner con un pedido especial: “Dos docenas, por favor”, cerró.

Sobre el final del programa, se revelaron quiénes de los ocho que compitieron del playoff del Team Soledad pasarían a la siguiente etapa, quedando solo seis de ellos. El cuarto en ser elegido fue Patricio, quien se emocionó ante la decisión de la cantante de “A Don Ata”: lo manifestó al frotarse repetidamente los ojos tanto para secarse las lágrimas como para caer en cuenta de que seguía en la competencia más vista de la televisión argentina. Y, quizás, creyendo que todavía cuenta con alguna chance para conquistar el corazón de Lali.