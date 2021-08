Abel Pintos se emocionó al escuchar cantar a una participante de “La Voz Argentina”

El cantante se mostró muy conmovido con la interpretación que Magdalena Cullen hizo del tema “Muchacha ojos de papel”

La Voz Argentina está en las instancias de playoffs y, este domingo, fue el turno del team Mau y Ricky, que tenían la difícil decisión de eliminar a dos de sus ocho integrantes. Para ayudarlos, y como sucede desde que empezó esta etapa, Abel Pintos fue el encargado de guiar a los talentos para que brillen en sus presentaciones. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el intérprete de Motivos se emocionara en pleno ensayo de Magdalena Cullen, una de las participantes.

Todo comenzó mientras la joven practicaba el tema Muchacha ojos de papel, de Luis Alberto Spinetta. En ese momento, se vio a Pintos profundamente conmovido e, incluso, con los ojos llorosos. “La manera en la que conmovió a Abel me confirma a mí que lo que vemos en ella es algo real”, expresó Ricky. Al finalizar la canción, tanto los hermanos Montaner como el cantante invitado no dejaron de aplaudirla, al tiempo que ella se mostró muy agradecida.

“Mientras estaba cantando no me di cuenta, pero cuando terminé, los vi. Abel estaba llorando, y Mau y Ricky también. Ver que se había generado eso fue muy fuerte”, reveló la concursante al término del ensayo. “Hacía mucho, mucho tiempo que no me pasaba emocionarme escuchando algo, ¿sabés? Fue como una cag…a palos, realmente un recurso atrás del otro, y atrás del otro…Todo era perfecto, una sutileza. Te súper felicito, te agradezco profundamente”, le dijo Pintos a Magdalena.

“El ensayo fue un momento espiritual, sin duda”, señaló el novio de Stefi Roitman en el backstage. Mau, por su parte, le dijo unas emotivas palabras a Cullen: “No sé si te habrás dado cuenta de lo poderoso que es cuando cantas, cuando tú cantas suceden cambios y suceden cosas”. Para cerrar, el autor de La llave, expresó: “Realmente es una muy buena cantante, pero además creo que es una cantante mágica”.

Después del emotivo ensayo, llegó la hora de la verdad y Magdalena tuvo que cantar en el estudio frente a todos los coachs, que también la ovacionaron. “Espectacular, primero felicitar a los chicos porque tanto la canción anterior como ésta, muy acertada, muy para vos, pero además lo lindo que resolvés estas canciones que todos tenemos tan escuchadas y que son de gente tan grosa, es difícil. La verdad es que sos increíble, no tenés techo”, le dijo Soledad Pastorutti. Por su parte, Ricardo Montaner le expresó: “Respecto a tu interpretación, yo quiero que te imagines que hay una banca larga en la que estamos todos los artistas que ya tenemos años en la profesión y de repente, esa banca está llena. Pero todos hacemos un lugarcito, nos arrimamos y te abrimos un lugarcito para que te sientes tú”.

Ricky, que ya la había escuchado en la práctica, volvió a tener un discurso similar. “Eso fue hermoso, ver a Abel emocionarse de la manera que lo hizo, o sea lloró y nos pidió disculpas, decía: ´Perdón, no puedo parar´. Yo siento que hay mucha gente sintiendo esto en este momento y tú tienes algo tan especial en tu manera de interpretar que tú todavía no te has enterado. Termina la canción y tú estas ahí parada con tu risita nerviosa, pero lo que acaba de pasar y lo que pasó en el ensayo es espiritual”, cerró. Al final del programa, el dúo la eligió junto a Luz, Lautaro, Marcos, Camila y Facundo para que continúen en el reality, quedando eliminadas de esa forma Melanie y Solange.