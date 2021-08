Acusan de estafadora a La China Suárez

Una vecina del barrio en donde vivía la actriz apuntó contra ella en la Justicia: la acusa de poner a la venta su casa con 22 metros de terreno que no le pertenecen



Eugenia la China Suárez fue denunciada por estafa por una vecina del barrio privado en Pilar en el que vivía cuando estaba en pareja con Nicolás Cabré, papá de su hija Rufina. Resulta que según la denuncia que la mujer presentó ante la justicia los terrenos de los inmuebles están mal loteados y el hogar de la actriz tiene 22 metros cuadrados (correspondientes a un valor de 12 mil dólares) que serían de su vecina. Tras la denuncia la venta de la casa quedó frenada y hay una persona que ya firmó un boleto de compra y dejó una seña de dinero.

Yanina Latorre habló con la denunciante y contó la historia. “Ella tiene su casa y el agrimensor se da cuenta que había 22 metros cuadrados que quedaron en el terreno de la casa del vecino”, contó la panelista de Los ángeles de la mañana. En ese momento el dueño del inmueble era Cabré que había comprado el lugar cuando estaba en pareja con Soledad Fandiño.

Según la damnificada ella habló con el actor y acordaron de palabra que llegado el momento que alguna de las partes quisiera vender arreglarían los planos y las escrituras: “El error es del que hizo el barrio que loteó mal, pero Cabré y ella se sentaron a negociar y de palabra acordaron que no construirían nada en ese espacio”, explicó Latorre. Luego el ex Son Amores vivió allí con Eugenia Tobal y con la China. Al separarse de Suárez, como tenían una hija en común él decide cederle la propiedad a la ex Casi Ángeles y ella en los 22 metros cuestionados construyó un depósito.

El mismo acuerdo debía prevalecer entre la nueva dueña y la mujer, pero no fue así y en los últimos meses la ex de Vicuña puso a la venta la casa, omitiendo que los 22 metros que están de su lado en realidad no eran de ella, sino de su vecina, por lo que ésta tras varios intentos de negociación nula con la actriz que hasta la habría bloqueado, la denunció ante la Justicia por estafa.

Así, Suárez consiguió una compradora de nombre Mercedes que ya firmó el boleto y dejó una seña para hacerse acreedora del lugar, la escritura debía firmarse a fines de julio pero no se pudo hacer porque la Justicia ante la denuncia de la vecina frenó la operación. Por lo que hoy la compradora no tiene ni casa ni el dinero de la seña.

“Ella los califica de ratas”, dijo Yanina Latorre sobre la vecina denunciante que está dispuesta a darle a Suárez los 22 metros de lote si ella le da el dinero que valen. “Hola, ¿Cómo te va? Te habla Eugenia Suárez, escuché el audio que enviaste a la compradora de mi casa, ¿Cómo crees que se soluciona el tema de los metros? Como no atendes… necesito vender mi casa, el agrimensor está haciendo un plano para ver los metros y hacer los planos como corresponde”, dice el mensaje que la actriz le habría mandado a la mujer.

“Quiere devolver los metros que están construidos , ¿Quién paga la demolición?”, indagó Latorre y agregó que hoy la potencial compradora de la casa no puede entrar al barrio y tiene la escritura impugnada. “La China tiene que devolverle la plata a Mercedes, Mercedes esta sin escritura y la otra sin sus 22 metros. Ahora a la casa no puede entrar nadie”, explicó y mostró la carta documento que la denunciante envió la semana pasada a la actriz.

Además contó que cuando empezó a salir con Suárez, Vicuña intentó alquilar la casa de su vecina para poder estar cerca de la actriz. “Le dijo que quería tener un lugar para estar cerca porque llevar a los chicos (Bautista, Beltrán y Benicio a la casa de la China) era un quilombo”, detalló Latorre y aseguró que hay un audio de él diciendo eso pero que prefirió no pasarlo: “Está buenísimo el audio porque además denota una avivada del señor chileno”.

La mujer se negó a alquilar el inmueble ya que es el hogar que habita con sus hijos. Dos años más tarde Eugenia abandonó la casa y se va a vivir a otra casona en Pilar que alquiló con quien era su pareja y la casa que originalmente había sido de Cabré pero que ahora está a su nombre, queda vacía y solo la ocupan algunos amigos y familiares de la actriz durante el verano y por eso habría decidido venderla.

Hoy la casa está vacía, la denunciante espera que le den su dinero o le devuelvan los metros que le corresponden según su argumento y la compradora está sin poder escriturar pero con una seña de dinero efectuada en un conflicto que ya está en manos de la Justicia.