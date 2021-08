Carla Vizzotti: “No hay ninguna vacuna en la heladera”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, arribó este martes a la Argentina, tras su viaje a Rusia, en el mismo vuelo que trajo al país 650.000 vacunas Sputnik V -400.000 del componente 1 y 250.000, del 2- y 500 litros del principio activo para producir nuevas dosis en el país.

Al bajar del avión, la funcionaria habló con la prensa y respondió a las críticas que había formulado el infectólogo Eduardo López, quien había dicho que “tener 5 millones de vacunas -en base a las cifras del Monitor Público de Vacunación- en heladeras es una barbaridad, un fracaso del sistema”.

“No hay ninguna vacuna en la heladera”, afirmó Vizzotti, quien indicó: “Cada vacuna que llega está en constante movimiento, desde que se baja del avión hasta que se sube al camión, llega al operador logístico, se libera, se acondiciona, se distribuye a las provincias, hay miles de kilómetros, llega a las provincias, llega a los vacunatorios, hay provincias extensísimas, se dan los turnos, van las personas, se aplican la vacuna y se registra esa vacuna”.

“Es un proceso sostenido. Cuando hay un ingreso muy grande de dosis esa diferencia se agranda y, a media que se van aplicando las vacunas, esa diferencia se achica hasta que llega otro ingreso de vacunas grande y esa diferencia se vuelve a agrandar”, añadió.

Según los datos publicados en el Monitor Público de Vacunación, hay 44.491.834 vacunas distribuidas y 39.605.804 aplicadas. Sobre estos datos, Vizzotti aclaró: “Leer el Monitor Público de Vacunación no quiere decir que esa vacunas estén en la heladera. Tiene una complejidad bien grande que a mí me llama la atención que no se entienda porque por ahí es una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando está tan claro que no es así”.

Y continuó: “Estamos aplicando las vacunas cada vez más rápidamente y hemos llegado a semanas con más de 2.5 millones de dosis aplicadas y días de más de 400.000 dosis, y eso depende de un esfuerzo enorme del Gobierno nacional de traer las vacunas y distribuirlas rápidamente, y un esfuerzo enorme de las provincias en replicar ese procedimiento”.

Para cerrar el tema, reiteró que “no hay ninguna vacuna en la heladera” y subrayó: “Todos quienes están esperando su primera dosis, o su segunda dosis, tengan la tranquilidad de que tanto el Estado nacional como cada provincia, como cada vacunatorio, está trabajando muchísimo para que (su aplicación) sea lo más rápido posible”.