Tóxica viral: explicaciones, fotos, más explicaciones y más fotos

La pareja estaba chateando hasta que él le dijo que no tenía datos. Ella no le creyó y le empezó a pedir pruebas.

Las relaciones tóxicas siempre existieron, pero con el avance de las redes sociales se hicieron cada vez más virales. Ante un pedido insólito de su pareja, la otra parte decide subirlo a alguna red social para generar las risas del resto de los usuarios.

Así sucedió en Twitter, donde un joven decidió subir las capturas de pantalla de la conversación por WhatsApp con su novia. El insólito chat se hizo viral en minuto y en la red social del pajarito estallaron los comentarios.

¿Cómo comenzó la historia? En un principio, ella le había pedido a su novio hacer una videollamada a eso de las diez de la noche. Él le dijo que no podía hacerla l porque no tenía wifi en su casa y que estaba usando datos móviles para dialogar con ella.

Así comenzó la charla tóxica entre dos novias que se hizo viral en Twitter. (Foto: Twitter / @unabazofia).

La respuesta no dejó para nada conforme a la novia, que destapó su costado más tóxico y le escribió: “Eso es porque no estás en tu casa”. “¿A dónde voy a estar?”, le respondió al instante él. Una respuesta que no logró convencer a la joven que ya estaba fuera de sus cabales y decidió pedirle una foto.

Pero no le pidió una foto cualquiera, el pedido tuvo indicaciones muy particulares: “A ver, sacate una foto con tu almohada”. El joven, completamente rendido ante las palabras de su novia acudió rápidamente para cumplir su requerimiento y le mandó una imagen con la almohada como le pidió.

Usted estará pensando que la secuencia terminó ahí, que los celos llegaron a un límite inesperado, pero que no fue para tanto, pero no. La captura de pantalla no llega a mostrar la imagen completa que le mandó el chico, pero se ve que ella vio una figura cerca y le consultó: “¿Con quién estás?”. La rápida respuesta del chico fue: “Con un amigo”.

Como su desconfianza persistía, no tuvo ningún tipo de escrúpulo en pedirle una foto de su amigo abrazando la almohada de su novio. “Eh. ¿Qué amigo? A ver. Pasame una foto de tu amigo abrazando una almohada”, le escribió.

Así terminó la secuencia: el amigo abrazando la almohada y el novio mordiéndose los labios. (Foto: Twitter / @unabazofia).

Lo que cualquiera puede suponer es que el novio se debió haber cansado y no le respondió más a la chica, para no poner en un compromiso a la otra persona. Pero no, el joven decidió pedirle a su amigo que agarrara su almohada y se sacó la foto. En la graciosa imagen se lo ve al novio mordiéndose el labio y a su amigo abrazando la almohada y posando para la cámara.

La imagen se hizo viral en las redes sociales y los memes y comentarios sobre la situación no tardaron en llegar. “La verdadera tóxica”, fue uno de los comentarios con más likes, mientras que la mayoría de los usuarios decidieron hacer bromas con una relación sentimental entre los dos muchachos.