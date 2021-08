“Fabiola Yañez está embarazada de mellizos”, aseguró Luis Ventura

Después de que Jorge Rial confirmara el embarazo, el periodista reveló en LAM que la primera dama y el presidente Alberto Fernández esperan dos hijos. Mirá el video.

Luis Ventura brindó un móvil a Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y reveló que Fabiola Yañez estaría embarazada de mellizos. Por otro lado, dijo que Alberto Fernández tendría hecha una vasectomía, según lo que le indicaron fuentes cercanas.

Si bien ya lo había mencionado anoche en Intratables (América), hoy, el periodista en medio de una charla con Ángel de Brito y sus panelistas se volvió a referir al embarazo de la primera dama. Cabe resaltar que el lunes Jorge Rial confirmó en su programa Argenzuela (Radio 10) que Fabiola está embarazada y que el anuncio oficial se realizaría en ese mismo día o el siguiente. Pero finalmente no sucedió.

“¿La versión que te llegó a vos es que está embarazada de mellizos?”, le preguntó el conductor de LAM a Ventura. “Si”, contestó él sin generar mucha especulación aunque rápidamente se retractó diciendo “las versiones son varias”. “Por ejemplo que Alberto tiene una vasectomía, que tampoco es un impedimento para lograr un embarazo. Se puede hacer perfectamente, pero cuando vos haces un tratamiento es muy común la multiplicidad de embarazos, entonces, la persona que me pasó la confirmación del embarazo me dijo que eran mellizos”, explicó al respecto.

La foto de Fabiola Yañez que despertó rumores de embarazo

Los rumores sobre el embarazo de Fabiola comenzaron cuando el pasado 14 de agosto publicó una foto que la muestra tocando su vientre y una pancita que no disimuló para nada.

Pero no fue la única imagen que causo impacto. Otra historia que la primera dama publicó, reforzó el rumor al mostrarla sentada, siendo enfocada de costado. No obstante, hasta ese momento fueron solo especulaciones. Ahora, efectivamente se sabe que no solo Alberto Fernández y Fabiola Yañez están esperando su primer hijo sino que, también, se trata de nada mas ni nada menos que de mellizos.

Una semana atrás, Pía Shaw dijo en LAM (El Trece): “Amigos que tengo que se mandan mensajes con él, el propio presidente no se los desmiente. Deja la puerta abierta. Cuando le preguntan si Fabiola está embarazada dice: ‘aún es muy prematuro. Todavía no te puedo contestar nada'”. Por su parte, Majo Martino directamente confirmó el embarazo: “A mí gente muy allegada a Alberto me lo confirma. A mí me confirman que está embarazada y que no llega a los tres meses. Que tiene que hacerse estudios en los próximos días para chequear que todo siga bien”.

Qué hay detrás de la foto de Fabiola Yañez que generó rumores de embarazo

Apenas la primera dama publicó las fotos que generaron revuelo en la red, Guadalupe Vázquez, la periodista que sacó a la luz la foto del festejo de Fabiola y Alberto Fernández en Olivos, escribió en Twitter: “Se viene #OperacionBebe para tapar el escándalo de #LaFoto. ¿Anuncio oficial el lunes? Después no digan que no les avisé”.

“¿Son capaces de utilizar un embarazo para desviar la atención de #LaFoto? Son capaces de utilizar un embarazo para desviar la atención de #LaFoto.#OperacionBebe Se viene anuncio. No digan que no les avisé”, agrego la politóloga y periodista de La Nación +, Radio Rivadavia y El Nueve, que en las últimas horas protagonizó un tremendo cruce con Antonio Fernández Llorente por la foto de Olivos.