Se desplomó un helicóptero en el que viajaba un funcionario

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que no hay pérdidas humanas

Este miércoles el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que el helicóptero en el que viajaba el secretario de Gobernación del estado, Eric Cisneros, sufrió un percance en el municipio de Agua Blanca, en Hidalgo.

A través de un comunicado, el mandatario estatal dijo que la aeronave, perteneciente a la Marina, se desplomó tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la sierra de la Huasteca baja, localizada al extremo norte de Veracruz. Asimismo aseguró que no hay pérdidas humanas.

García detalló que el mismo titular de Gobernación se comunicó con él para informarle que se encontraba herido pero estable.

“Tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la sierra de la Huasteca baja, el helicóptero de la Marina donde viajaba el Secretario de Gobierno, Éric Cisneros, tuvo un percance. Me ha llamado para informar que aún con lesiones está estable y bien. No hay pérdidas humanas”, escribió en Twitter.

Tras darse a conocer la noticia, el secretario de gobernación publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:

“Agradezco las muestras de solidaridad luego del percance del helicóptero de Marina en el que realizaba sobrevuelo de reconocimiento en zonas afectadas por el huracán Grace. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Seguimos ayudando, aún con lesiones menores”.

Al momento del accidente, Cisneros se encontraba volando, junto con otras seis personas más, en las zonas afectadas por Grace, que el pasado fin de semana entró a la entidad como huracán con categoría 3.

En un breve mensaje en sus redes sociales, el mandatario aseguró que en el helicóptero siniestrado viajaba su secretario de Gobierno, Erick Cisneros



Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, viajó a la entidad para celebrar diversos eventos oficiales, entre ellos la evaluación de las afectaciones de Grace. Aunque tenía planeado regresar a la capital mexicana este miércoles, detalló que las autoridades le recomendaron no viajar hoy, debido a la situación del clima. “Vamos a regresar por carretera”, aclaró.

El pasó de Grace por Veracruz dejó un saldo de nueve muertos, seis niños y dos adultos,y varias casas dañadas.

De acuerdo con el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, la muerte de uno de los menores , ocurrió cuando un cerro en la colonia 21 de Marzo, en el municipio de Xalapa, se desgajó sobre una vivienda, afectando la recamara donde se encontraba durmiendo la víctima.

Vecinos y elementos del cuerpo de auxilio realizaron labores de limpieza en el inmueble para rescatar el cuerpo de la pequeña.

Antes del paso del fenómeno, los lugareños habían pedido insistentemente construir muros de contención y drenaje pluvial en la zona, sin que hasta el momento tuvieran respuesta.

Los estragos de la ahora tormenta también cobraron la vida de una familia entera. Las autoridades reportaron en este caso que murieron seis personas, una mujer y sus cinco hijos. De igual forma, en la colonia 21 de marzo, murió un hombre a causa de los desagejes de los cerros.

Esta mañana Cuitláhuac García advirtió que al menos 62 municipios del estado de Veracruz resultaron dañados. En tanto, el presidente López Obrador señaló que hay presupuesto suficiente para atender a los afectados por el huracán. “Ahora ya no existe eso, no hay límite, no hay un presupuesto, no hay un techo, es lo que se requiera”, manifestó.