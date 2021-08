Soledad Pastorutti se conmovió con la interpretación de un participante

La cantante se conmovió con una versión de un tema de Gustavo Cerati. “Cada vez que algo me sale mal, pongo esta canción a todo lo que da”, señaló.

Apenas se enteró de que el participante Alex Freidig iba a interpretar “Zona de promesas”, Soledad Pastorutti supo que iba a ser imposible no emocionarse. “¡Uh, qué temazo! Voy a llorar con esto”, advirtió cuando se encontraron en los ensayos. Luego, explicó el motivo por el cual esa composición de Gustavo Cerati es muy importante en su vida.

“Cada vez que algo me sale mal, me voy para el pueblo y me pongo esta canción a todo lo que da. Allá están mis viejos y uno sabe que los viejos lo van a querer siempre. Cuando te va bien, cuando te va mal… te quieren siempre”, relató la integrante del jurado.

Esa fue la introducción para que el joven hiciera una versión muy propia del hit de Soda Stereo. Tan emotiva fue su interpretación que La Sole no pudo evitar quebrarse. Una reacción que llevó a que el concursante también se largara a llorar. “Tenés una manera de cantar, de decir las cosas… esta canción te queda perfecta. Si el artista no siente, no es artista”, le dijo la cantante oriunda de Arequito.

Finalizado el ensayo, Freidig tuvo que demostrar en la pista que podía volver a generar un ambiente conmovedor. Y lo logró. Incluso, Pastorutti volvió a rompen en llanto como la primera vez que lo escuchó.

Al momento de las devoluciones, Ricardo Montaner destacó el sentimiento que tuvo la performance. “Veo mucha solemnidad esta noche. Y es que cuando vemos presentaciones como esta nos ponemos solemnes. Aquí no cabe una distracción ni un chiste. Nos pones en una especie de atmósfera que muy pocas veces se consigue”, valoró.

Y agregó: “Yo tengo las cosas muy claras contigo y creo que Sole también. Eres de los verdaderos artistas que hay en esta temporada”.

Fue en ese momento en que Lali Espósito intervino para hacer una interesante reflexión a partir de la letra del tema. “Hay algo que a mí me cuesta no ver en mi vida cotidiana. Y es cómo nos acostumbramos a ver la frustración de gente que no está contenta. Lo veo en mis amigos y en la gente en la calle. Vos acabás de cantar ‘tarda en llegar y al final hay recompensa’ y este programa es eso”.

Para cerrar, Soledad solo tuvo elogios para quien hizo que se quebrara dos veces. “Tenés la capacidad de emocionarnos siempre y eso para mí es fundamental. Sos una especie de mago, subís al escenario y con tu voz lo transformás todo en algo bello”, señaló.

Finalmente, Alex Freidig fue el primer seleccionado por la coach para avanzar a la próxima etapa. Vale destacar que en la próxima instancia será el público quien vote a los participantes que siguen en carrera.