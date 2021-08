La serie de Maradona ya tiene fecha de estreno

Se acabó la espera. A dos años y medio del inicio de las grabaciones de Maradona: Sueño bendito, Amazon Prime Video anunció que la biopic que Diego Maradona se estrenará para 240 países el próximo 29 de octubre.

El proyecto dirigido por Alejandro Aimetta consta de diez capítulos que se presentarán de manera semanal con el objetivo de mostrar al “hombre detrás de la leyenda”.

No es casual la fecha elegida, ya que es la víspera del aniversario del nacimiento del “Diez” y, luego de su muerte el pasado 25 de noviembre, genera sentimientos aún más fuertes. Además, hay mucha expectativa por la historia que se contará, que abarcará desde la infancia del exfutbolista, su consagración como deportista, hasta el año 2000, cuando quedó internado en la Clínica Cantegril de Punta del Este por sus problemas de salud.

Cabe recordar que desde que se supo que esta producción se iba a llevar a cabo no contó con el visto bueno de Claudia Villafañe ni de Dalma y Gianinna Maradona por cómo expondrán el vínculo entre Diego, la empresaria y la familia de ella. “Están muy ocupados ofreciéndoles plata a amigos míos del medio para promocionar la serie en la que usan mi nombre sin mi consentimiento”, denunció la primera ganadora de MasterChef Celebrity en sus redes sociales. Y agregó: “Mejor ocúpense de responder las cartas documento que les mandé hace más de un año”.

Por su parte, Dalma no solo criticó al argumento, sino que en 2019 arremetió contra Cardinali y Laura Esquivel, quienes interpretarán a Villafañe en distintos momentos de su vida. “¿Sabrán las actrices que filman la serie de mi papá que nunca nadie se juntó con mi mamá y que hace unos días nadie del proyecto se presentó a la mediación que ella pidió?”, planteó en su cuenta de Twitter. Y aunque aseguró que no tiene nada personal con sus colegas, se diferenció de ellas: “Si yo tuviera que representar a una persona que está viva, ¡lo primero que haría es hablar con ella! Sacando lo personal para el personaje. ¡No me perdería eso ni loca!”.

También aseguró que Diego nunca dio su testimonio. “Tengo un montón de amigos que laburaron en la serie. Me enteré de un montón de cosas. Nada era real de lo que me contaban. Agradecí que me contaran de qué va la serie. Si yo aparezco y cuentan algo que no es cierto, voy a hacer lo mismo que mi mamá “, adelantó, en referencia a las acciones legales que inició Claudia contra la producción. Y reveló un importante error que surgió en las grabaciones: “Te digo un dato que para mí revela toda la serie. El nene que hace de mi papá en toda la infancia pateó con la derecha en todas las tomas y se dieron cuenta tarde y tuvieron que arreglarlo por computadora. Eso te demuestra que el quilombo es lo único que les importa“.

La serie fue escrita por Guillermo Salmerón, Silvina Olschansky y Aimetta y se grabó en Argentina, Uruguay, España, Italia y México. Tres actores fueron elegidos para representar tres etapas significativas en la vida del exfutbolista. Nicolás Goldschmidt, en sus inicios en Argentinos Juniors y Boca; Nazareno Casero, estará al frente de la mejor etapa deportiva del “Diez” y la más oscura a nivel personal; y Juan Palomino será un Diego más maduro, en sus últimos años.

El elenco se completa con Mercedes Morán y Rita Cortese, como Doña Tota; Pepe Monje y Claudio Rissi, como Don Diego; Laura Esquivel y Julieta Cardinali, como Claudia Villafañe; Leonardo Sbaraglia, como Guillermo Coppola; Peter Lanzani, como Jorge Cyterszpiller; Marcelo Mazzarello, como Carlos Bilardo; Darío Grandinetti, como César Menotti y Nicolás Furtado, como Daniel Passarella, entre otros.