Thalía cumple 50 años

La estrella mexicana llega al medio siglo, y sigue vigente y vital. Aquí, 50 mitos, anécdotas y hechos poco conocidos -y no tanto- de una mujer que es mucho más que una cintura de avispa

1. Nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. Su verdadero nombre es Ariadna Thalía Sodi Miranda. Su mamá eligió Thalía fascinada con el nombre al leerlo en un libro de poesía griega.

2. Su mamá, Yolanda Miranda Mange, era pintora y actriz frustrada. Su papá, Ernesto Sodi Pallares, fue médico, criminólogo y escritor. Thalía tiene cuatro hermanas: Laura Zapata (de la primera pareja de su mamá) y Federica, Gabriela y Ernestina Sodi. Con la mayor, siempre tuvo una relación distante: el padre de Laura nunca se llevó bien con ella, y la mandó a vivir con su abuela.

3. Sin embargo, Laura acostumbraba a llevar a su hermana menor al teatro donde ella trabajaba diariamente, lo cual definió en la pequeña su interés en la actuación.

4. Cuando tenía cinco años, su papá murió por diabetes. La última ocasión en que lo vio, estaba conectado a varias máquinas: falleció minutos después de que la llevaran a su habitación para despedirse, por lo que se sintió muy culpable “Yo siempre pensé que ese beso de amor lo había matado”. Fue tan dura la pérdida que estuvo un año sin hablar.

5. El trauma por la muerte de su padre le provocó un TOC. “Se me despierta cuando no controlo una situación. Soy como (el empresario) Howard Hughes: veo virus flotando y bacterias en el agua. Lo estoy pasando fatal. ¿Lo has visto? Hay polvo y células muertas en el aire”.

6. Era una niña solitaria porque sus hermanas eran bastante más grandes. Tampoco tenía muchas amigas.

7. Había cumplido un año cuando protagonizó su primer comercial. A los cuatro, comenzó a tomar clases de ballet y piano en el Conservatorio Nacional de Música de México.

8. Asistió al Liceo Franco Mexicano, donde aprendió a hablar francés, idioma que domina con fluidez.

9. A los 11 años hizo su primera aparición en Televisa, el poderoso canal mexicano, con el grupo Din Din. A los 12 se presentó como solista en Juguemos a Cantar, un famoso festival mexicano.

10. Uno de sus ídolos de infancia era John Travolta. Era muy fanática del actor estadounidense. El año pasado el actor fue el invitado de honor en los Premio Lo Nuestro, y la cantante fue la conductora de la noche junto a Pitbull. Durante la premiación, Thalía le declaró su amor y le preguntó si podía “ser su Sandy”, a lo que Travolta le respondió que sí.

11. Disfruta con la música de The Doors, Madonna y Juan Luis Guerra. Detesta el trash y el heavy metal.

12. Su carrera de actriz empezó a los 15 años en la telenovela La pobre señorita Limantour. En 1992 protagonizó la novela María Mercedes, en 1994 hizo Marimar y en 1996, María, la del barrio: se las conoce como “Las tres Marías”. En 2016se sinceró sobre la decisión de alejarse de las cámaras. “Me encanta la idea, me encanta actuar… Es algo que me apasiona. Me encanta aprenderme un libreto para la televisión, convertirme en personas diferentes y contar historias. Pero también amo mi libertad y el tiempo personal que tengo ahora mismo. Tengo control total de mi horario, y me gusta”.

13. En su casa la apodaban Yuya o Yuyita en referencia al modo coloquial con el que se conoce a la calandria en Yucatán.

14. Uno de sus primeros novios fue Diego Schoening, quien también era integrante de la banda juvenil Timbiriche. Además, fue relacionada con Benny Ibarra y Erik Rubín, otros miembros de la agrupación. En 1989 comenzó un romance con Alfredo Díaz, hijo del ex presidente de México Gustavo Díaz Ordaz; estuvieron juntos cuatro años.

15. Díaz Ordaz fue su representante y produjo sus primeros dos discos como solista, pero su noviazgo terminó cuando él murió en 1993 de hepatitis C. Tiempo después Thalía confesó que fue un “golpe muy duro”. Incluso, le había entregado el anillo de compromiso.

16. Vivió un romance con su coprotagonista de María, la del barrio, el actor Fernando Colunga, con Jaime Camil, y más tarde la prensa la relacionócon Rodrigo Vidal y Luis Miguel.

17. Mientras filmaba Rosalinda conoció a su esposo y padre de sus hijos, el entonces presidente de la disquera Sony Music, Tommy Mottola. Se encontraron en un restaurante de Nueva York gracias a Emilio y Gloria Estefan, quienes animaron al poderoso productor a tener una cita a ciegas con la mexicana. Mottola se había separado de Mariah Carey,con la que estuvo casado desde 1993 hasta 1998. “Entonces, ocurrió lo más importante de mi vida justo cuando atravesaba el momento más oscuro, en lo personal. Mi madre siempre dice que cuando una puerta se cierra otra se abre y entonces Dios, con un poco de ayuda de Emilio y Gloria Estefan, dejó caer a un ángel del cielo, a mi súper estrella, mi esposa, Thalía”, dijo el productor sobre ese momento.

18. El 2 de diciembre de 2000 la pareja se unió en matrimonio en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Emilio Estefan fue el padrino de la boda, y entre los 1200 invitados acudieron artistas como Bruce Springsteen, Robert De Niro, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Michael Jackson y Jennifer López.

19. Thalia y Mitzy, el diseñador elegido para crear su vestido de novia, previamente visitaron la Catedral. La mexicana caminó al altar, volteó atrás, y le dijo a su amigo que quería que la cola de su vestido llegara a la entrada de la iglesia. Es decir que debía medir 62 metros de largo. Cuando le contaron la idea a Mottola, el futuro marido dijo: “¡Están locos los dos!”, y les pidió que la recortaran a 33 metros. Al final, quedó en 17 metros.

20. El vestido llevaba una falda voluminosa, un corsé ceñido a la silueta y un escote barco. Todo el atuendo estaba inspirado en los trajes de la Casa de Habsburgo. Además, llevaba un bordado a mano de perlas, cristales, hilos de plata y pedrería austríaca. Pesaba 70 kilos.

21. ”Salía de la iglesia y el vestido, que estaba bordada en perlas y diamantes Swarovski, se me iba atorando en las escaleras. No me estaba dejando llegar a casarme, pero lo logramos’, contó de aquel inolvidable -en todo sentido- momento.

22. En 2007 nació su primogénita, Sabrina Sakaë, y el 25 de junio de 2011 su segundo hijo, Matthew Alejandro. Según encuestas estadounidenses, luego de los nacimientos estos nombres fueron elegidos para sus hijos por cientos de familias latinas asentadas en EE.UU.

23. Meses después del final de su primer embarazo contrajo Lyme, una patología infecciosa que afecta la piel, el corazón, el sistema nervioso y las articulaciones.Se la contagióa través de la picadura de una garrapata, pero logró recuperarse y tener a su segundo hijo.

Thalía dedicó esfuerzos para generar conciencia acerca de Lyme. Hizo challenges para propagar información sobre la enfermedad entre su público y para solidarizarse con los pacientes de dicha enfermedad

24. Sus hermanas Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas el 22 de septiembre de 2002. Ambas fueron liberadas el 10 de octubre y en su libro Líbranos del mal, Ernestina cuenta que Thalía se encargó de pagar el rescate.

25. Admira a Marilyn Monroe y en varias ocasiones apareció imitando su estilo.

26. Le encantan los osos de peluche. Antes de casarse dormía con uno de 800 dólares que le había regalado Mottola. En una producción de fotos para una revista de moda lució una estola de ositos de peluche.

27. Es fanática de las rosas rosadas. Se dice que Mottola se las envía cada vez que puede y, mientras era su novio, se las hacía llegar sin importar que estuviera al otro lado del mundo. Por ejemplo, le mandó un ramo cuando estaba en China.

28. En Televisa le armaron un camarín donde tenía su propio gimnasio, dormitorio y cocina.

29. Desde que debutó como solista vendió alrededor de 40 millones de discos. Entre sus canciones más conocidas se encuentran ”Piel morena” y “Amor a la mexicana”. Además de español, cantó en francés, inglés, portugués e incluso tagalo.

30. El tema “Piel morena” fue elegido en el año 2002 como el mejor tema en español de todos los tiempos en Estados Unidos, en una encuesta realizada por Univision.Play“Piel morena”, de Thalía

31. Con Mottola se llevan 22 años de diferencia. “Todas las mujeres de mi familia siempre se han sentido atraídas por hombres mayores. Mi papá era 20 años mayor que mi mamá. Todas mis hermanas, las cuatro, están casadas con hombres mucho mayores que ellas. Mi antiguo novio tenía también veinte años más que yo. Cuando vi a Tommy me encantó por su look, por su mirada, su forma de platicar. Me gustó su seguridad. Fue como encontrar el complemento perfecto”.

32. En la adolescencia integró con Paulina Rubio el grupo Timbiriche. Están peleadas desde hace décadas.

33. Según contó Rubio, la pelea empezó cuando en una presentación se pelearon por un micrófono y siguió con otro enojo cuando ella fue la protagonista de un evento donde se presentaba un disco de Thalía.

34. En el año 2007 lanzó su primer libro, al que tituló Thalía: ¡Belleza! Lecciones sobre el lápiz labial y la felicidad.

35. Años más tarde, y partiendo de la idea de la maternidad, publicó su segundo libro: Thalía: ¡Radiante! Guía para un embarazo fabuloso. En el año 2011 apareció Cada día más fuerte, donde relata experiencias personales como el secuestro de sus hermanas. En 2013, se animó con un primer libro infantil, Chupi, el Binky que regresó a su hogar, y su versión en inglés, Chupie, the Binky that returned home.

36. Desde el comienzo de su carrera Thalía podía presumir de medir 57 cm cintura, por lo que existe un rumor que asegura que se quitó varias costillas para tener una cintura más afinada. Sin embargo, ella aclara que es por su estructura ósea privilegiada. Para mantener su micro cintura realizahula hula alrededor de 40 minutos por día, lo que le permite tonificar los músculos de la cintura.

37. La mexicana se toma con humor los rumores sobre sus costillas. En su cuenta de Instagram apareció sonriendo junto a un frasco con lo que aparentaban ser costillas de animal en su interior. Junto a la foto, escribió un mensaje: “A todos mis amorosos fans, aquí está la prueba. Mis famosas costillas, las conserve conmigo todos estos años”.

38. Su nutricionista personal, Xavier Orizaga Sodi, también desmintió este viejo rumor. Aseguró que es improbable que su paciente se haya sacado costillas: “Ella siempre ha sido de complexión pequeña. Si se hubiera sometido a ello, le habrían quedado unas cicatrices enormes”.

39. Pese a las desmentidas el gran mito sigue. Desde su cuenta en la red social Twitter, la mexicana respondió a la pregunta de un curioso fan: “¿Es cierto que te quitaste todas las costillas?”. Ella contestó: “Todas. Soy una “hybrid” (híbrido)”, bromeó.

40. La polémica siguió. “¿Cómo hiciste para sacártelas?”, le dijo otro usuario. Y continuó con los chistes al respecto: “Fácil… ¡Por la tráquea salen impecables! ¡O por el ombligo! ¡Soy un verdadero milagro!”.

41. En septiembre de 2005 la actriz fue recibida con mariachis en el set de La noche del 10, el gran show conducido por el inolvidable Diego Maradona.

42. La cantante promocionaba entonces su álbum El sexto sentido por el país sudamericano, y entre coqueteos con Maradona y pícaros elogios mutuos, la cantante encantó a la audiencia. “Eres la cara más visible del pop”, le dijo al gran ídolo argentino, ante las sonrisas y devaneos de Thalía. “¿Te gusta cómo me muevo? A mí también me gusta mucho cómo te mueves… podríamos movernos juntos”, le dijo, divertida, la estrella de telenovelas mexicanas.

43. Diego y Thalía intercambiaron regalos para sellar su amistad. Él le obsequió unos jeans que llevaban escrito “La mano de D10s” en la parte trasera, mientras que ella le dio un jersey de la Selección argentina marcado con un símbolo azteca en la espalda.

Durante la transmisión no pararon de elogiarse uno al otro y su química trascendió la pantalla

44. El 5 de diciembre de 2013 fue premiada con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como un reconocimiento por sus logros en la industria de la música.

45. Sus telenovelas se emitieron en más de 180 países y se calcula que fueron vistas por 2000 millones de personas.

46. Cuenta con 17 millones de seguidores en Instagram. Suele publicar divertidas historias donde muestra su vida cotidiana.

47. Todavía le salen expresiones de cuando interpretaba al personaje María, la del barrio, algo que le causa mucha gracia.Contó que su lenguaje se vuelve especialmente obsceno cuando está molesta.

48. Cuando come pizza le gusta ponerle “un toque de caviar”. Además, dobla las porciones y las ingiere como si fueran un taco.

49. Su fortuna asciende a 60 millones de dólares. Con su esposo, acumulan 400 millones de dólares. Y eso que gastaron tres millones en su boda.

50. “Me da mucha alegría el poder decir que he hecho todo lo que me ha salido del corazón y como me ha parecido. Nunca me quedé con ganas de nada. Me puse todo lo que quise ponerme, canté todos los géneros que hay, he hecho conciertos en todas partes y creo que de eso se trata la vida, de agarrar las oportunidades y de ser testarudo”. Thalía, dixit.