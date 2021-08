Ángela Leiva abandonó ShowMatch

En un año repleto de compromisos laborales, Ángela Leiva se vio obligada a reorganizar sus prioridades y decidió abandonar a ShowMatch: La academia

Y antes de bailar la “Salsa de a 3”, su último ritmo en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli, explicó los motivos de su renuncia. “Se me complicaba mucho y es una decisión muy difícil, aunque no parezca. Es como si tirara todo por la borda, pero no es así. A veces hay que tomar decisiones en la vida, es parte de mi crecimiento personal. Estuve muchos años de mi vida sin tomar decisiones y la padecí”, manifestó, acompañada por el bailarín Jonathan Lazarte, y su amigo Brian Lanzelotta como invitado.

Y agregó: “Me gusta venir, disfrutar, y la verdad no estoy al 100% como mis compañeros. Eso me hace estar en desventaja. No quiero faltarles el respeto ni a ellos, ni a ustedes, ni a la producción”. Luego de bailar, el equipo obtuvo 29 puntos y con la tranquilidad de no tener que presentarse en el duelo, la cantante interpretó Olvídame y pega la vuelta, de Pimpinella, a dúo con Lanzelotta.

Entre lágrimas, se despidió abrazada a su partenaire y a María Laura “La Cata” Cattalini con la promesa de regresar de visita para cantar. Cabe recordar que la artista pasa todo el día en los estudios de Don Torcuato donde se graba ShowMatch, porque también allí se encuentra el set de La 1-5/18, la nueva ficción de Polka que representa su debut como actriz.

Ángela Leiva tuvo un año difícil a nivel personal

En el mejor momento de su carrera sufrió dos grandes pérdidas a raíz del coronavirus: primero su mánager, Carlos Varela, y luego su padre, Eduardo. “Es un tema difícil de tocar todavía, yo trato de ir para adelante. Soy una mina muy laburante, apasionada por lo que hago y siempre estoy priorizando mi bienestar, porque a mí me hace bien dedicarme a lo que me gusta”, relató en una entrevista con “Los ángeles de la mañana”.

Además, explicó que a su padre le habían encontrado un tumor en el pulmón en plena pandemia y tras superar el tratamiento contra el cáncer, se contagió Covid-19. “Se complicó el cuadro porque él estaba muy débil por la quimioterapia y la radioterapia. Fue un guerrero porque se bancó el tratamiento oncológico como un señor y cuando apareció el Covid-19 le atacó los pulmones. Luchó hasta el final, estuvo 23 días en coma farmacológico, intubado. Fue mucha lucha y se merecía algo mejor”, relató la finalista de Cantando 2020.

Y concluyó su testimonio con un mensaje esperanzador: “Esto tiene muchos contrastes. Estoy viviendo un momento hermoso de mi carrera y de mi vida, que se contrasta con lo horrible y doloroso que me pasa con haber perdido a mi viejo, unos días antes lo perdí a mi mánager… muchas pérdidas, muchos golpes, pero yo le pongo lo mejor. Me parece una prioridad estar bien, porque si me dejo caer no podría afrontar todos estos espacios”.