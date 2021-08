Cristiano Ronaldo ficha por el Manchester United

En tiempos de pandemia nadie podía vaticinar que se viviría el mercado de fichajes más apasionante que se recuerda.

Con el bombazo inesperado de Leo Messi al Paris Saint-Germain el verano del 2021 ni mucho menos terminó. Los últimos días se prevén agitados después de la ofensiva del Real Madrid por Kylian Mbappé y la decisión de Cristiano Ronaldo de marcharse de la Juventus. Que tres de los mejores cinco futbolistas del mundo cambiaran de aires en la misma ventana de traspasos no ha pasado nunca.

“Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana”. Con esta frase el técnico del conjunto italiano Massimiliano Allegri confirmó que el astro portugués abandonará el club en las próximas horas. De hecho, durante la mañana del viernes ya se despidió de sus compañeros y no entrenó.

Inminente

Revisión médica en Lisboa para convertirse de nuevo en ‘red devil’

Por ello Allegri ya habló del luso en pasado. “No estoy decepcionado con Cristiano. El fútbol es así. Las cosas pasan, es ley de vida. La Juventus se mantiene, que es lo más importante. Ronaldo aportó su granito de arena, se puso a disposición, ahora se va y la vida sigue. Hay que agradecer a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como he dicho, tenemos que seguir adelante”, sentenció.

La pregunta era entonces saber cuál sería el nuevo destino. Todas las miradas se dirigieron a Manchester rápidamente. ¿Para vestirse de celeste o de rojo? En las últimas horas la balanza se ha decantado por el Manchester United, donde es una leyenda. No parece que vaya a consumarse la traición.

Cristiano y Ferguson, durante su etapa en el Manchester United Otras Fuentes

El periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, aseguró a primera hora de la tarde que el City estaría fuera de la carrera por Cristiano y que el United estaría ultimando una propuesta al club italiano y al jugador para que vuelva a Old Trafford doce años después. La oferta por el traspaso rondaría los 25 millones de euros y los red devils ofrecerían otros 25 millones de libras (casi 30 millones de euros) al jugador. Desde Portugal aseguran que se ha desplazado a Lisboa para someterse a la revisión médica.

En las horas previas desde Inglaterra aseguraban que Cristiano firmaría por el conjunto de Pep Guardiola hasta el 2023. El técnico catalán, también en rueda de prensa, no pudo evitar las preguntas acerca del interés por su rival directo durante su etapa como entrenador del Barça.

Massimiliano Allegri, técnic de la Juventus REUTERS

“En los próximos tres o cuatro días puede pasar cualquier cosa. Este tipo de jugadores como Cristiano Ronaldo son los que deciden dónde van a jugar, él decidirá”, sentenció después de reconocer que el City intentó hasta el último momento fichar a Harry Kane, que finalmente se queda en el Tottenham. El mismo Guardiola admitió que la operación la veía “muy lejana”.

Otro entrenador que habló sobre Ronaldo las últimas horas fue Ole Gunnar Solskjaer. En un primer momento le reprochó que pudiera fichar por el City, rival ciudadano irreconciliable, si había jugado en Old Trafford -precisamente llegaron a coincidir en el campo-. “¿Cristiano Ronaldo? Siempre hemos tenido una buena comunicación. Bruno también ha estado hablando con él y sabe lo que sentimos por él. Si alguna vez se marcha de la Juventus, sabe que estamos aquí”, decía el técnico antes de que se confirmara su marcha de Turín.