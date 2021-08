Oscar Mediavilla pidió disculpas por criticar a “La Voz Argentina”

Luego de sus críticas a La Voz Argentina, Oscar Mediavilla se retractó y pidió disculpas a los integrantes del reality de canto de Telefe y en especial a Mau y Ricky, para con quienes había tenido fuertes dichos en contra de la incorporación de ellos en el formato.

El productor musical posteó en Instagram una foto de los coaches de La Voz junto a Marley, conductor del ciclo, y explicó sus motivos: “Estoy hace más de 3 meses en Chile y antes por trabajo nunca no lo había visto”, comenzó.

“Ante el fanatismo familiar conseguí la forma de verlo desde acá y ayer pude, porque llegue más temprano igual que hoy que también pude hacerlo. ¿Y saben que? ¡Está buenísimo!”, expresó Mediavilla que aclaró que su mujer, Patricia Sosa y su hija, Marta Mediavilla son “re fanáticas” del programa y le insistieron con que le diera una chance.

Además, elogió el formato y escribió arrepentido: “Hablé al pedo, como el programa hablar sin saber. Cuando dije que no me gustaba el formato y pido disculpas sumado a las ganas de algunos periodistas por generar rimbombantes títulos con cero contenido que tenga que ver con el título y a pesar de aclararlo esto me genera fastidio porque no tuve ni tengo ninguna intención de molestar a nadie”, siguió el posteo.

“Me encontré con un gran escenario, hermosa Iluminación, súper sonido, imponente escenografía como habitualmente muestra Telefe y un jurado donde todos se lucen, porque están muy bien elegidos y porque hacen un excelente trabajo y a quienes respeto y admiro”, dijo el músico y mencionó a todos los coaches del ciclo.

“Es una enorme oportunidad para la gran cantidad de artistas en estos tiempos tan complejos puedan mostrarse y desarrollarse!”, añadió reflexivo. “Sinceras Felicitaciones Y perdón si alguien se sintió molesto. ¡Abrazo para todos y Bendiciones!”, concluyó.