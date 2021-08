Convocan a una nueva marcha en Rafaela por una denuncia de abuso en un colegio

Será este sábado 28 a las 18, convocada por allegados de la menor víctima de los hechos, y acompañada por diversas organizaciones de la sociedad civil. Habrá distintas intervenciones urbanas. “El reclamo apunta a la Fiscalía que lleva el caso, ya que se va a cumplir un mes del suceso, y aún no hay respuestas concretas”, sostiene un comunicado.

Los padres, madres y familias afectadas por un posible caso de abuso sexual infantil en el Colegio San José de Rafaela, a través de la Mesa de Justicia por las Infancias convocan a una movilización para el sábado 28 a las 18, en reclamo de respuestas en la causa a un mes de radicarse la denuncia.

El hecho es investigado por las fiscales Angela Capitano y Favia Burella, luego de que la mamá de una niña de siete años que cursa el segundo grado en el establecimiento radicara la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Convocatoria

“Hace un mes, la comunidad rafaelina, y luego todo el país, tomaba conocimiento de un caso de abuso cometido contra una menor de apenas 7 años, ocurrido en instalaciones del Colegio San José dependiente del Obispado de Rafaela, Santa Fe. El hecho se conoció el 29 de julio pasado, y desde esa fecha se han realizado diversas acciones para visibilizar la causa, exigir justicia y llamar a la reflexión sobre temas transversales e ineludibles, como la aplicación inmediata de la Ley de Educación sexual integral, derecho que, en la actualidad, no se le está garantizando a niños, niñas y adolescencias”, expresa el comunicado.

“La familia de la menor está consternada ante la falta de respuestas, ya se realizaron varias Cámaras Gesell de resultados concluyentes, no sólo a la niña sino a otras pares, en calidad de testigos, y aún así no sólo no se ha apartado al personal masculino del colegio -para lo cual se juntaron más de 8 mil firmas-, sino que el caso no avanza en su resolución. Esta injusticia suma al malestar de la familia, que tampoco se sintió respaldada por la institución educativa. Se recuerda que inicialmente el representante legal del Colegio San José dijo que habían entregado las pruebas a la justicia, cuando luego se supo que en realidad nunca las hubo”, reclaman.

“La escuela dejó desamparada mi hija, abandonaron a su alumna luego de conocerse el hecho”, se lamentó Vanesa, mamá de la niña. Por lo expuesto, y porque preservar y garantizar los derechos de las infancias debe ser prioridad para cualquier comunidad, se convoca a la población a marchar este sábado 28 de agosto. La concentración será frente al Colegio San José, a las 18. Desde allí partirá la marcha que recorrerá la Fiscalía, el Obispado y la Jefatura, regresando luego al punto de inicio”, sostiene.

Intervención “Cuidemos las infancias”

Se invita a que los niños, niñas y niñxs que asistan lleven uno o más peluches para realizar una “cadena de seguridad por las infancias”, para pedir “que se les cumplan sus derechos y se les brinde el cuidado necesario”.

Asimismo se convoca a quienes se sumen a la marcha, que lo hagan con carteles exigiendo respuestas a la justicia, siempre bajo el lema: #justiciaxlasinfancias.

Por otra parte, se solicita a la comunidad hacerse presente, y también colaborar en la difusión de la convocatoria, compartiendo en redes sociales, etiquetando a amigxs, familia y conocidxs y guardando la publicación (en Instagram) para que el algoritmo impulse la llegada masiva de la información.

Agradecimientos

La familia de la menor desea agradecer desde ya a la comunidad toda y a las organizaciones que la acompañan, así como a los medios masivos de comunicación, locales, provinciales y nacionales, su apoyo permanente y el compromiso con el pedido de esclarecimiento del caso.