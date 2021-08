Horóscopo de hoy, 30 de agosto

Estamos en el inicio de una nueva semana y cada uno de los signos del Zodíaco pueden aprovechar estas energias renovadas para plantearse nuevas metas a cumplir. Conocé las predicciones según la astrología respecto a la salud, el amor, el dinero y el trabajo.

En esta fase lunar algunos signos del Zodiaco pueden beneficiarse y renovar su energía. Estamos cerca de culminar un nuevo mes. Este momento es propicio para enfocarse en qué objetivos desea alcanzar de cara al futuro.

Según la astrología, algunos signos tendrán que dejarse llevar por sus virtudes o por lo menos intentar ir descubriendo a una persona paso a paso. Además, hay otros que tendrán una gran semana laboral.

Por su parte, unos signos deberán descansar porque están agotados mentalmente y es por ello que precisan tomarse una pausa. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 30 de agosto de 2021.

Aries

Te estás convirtiendo en una persona mucha más sabia y más sensible. Comprobaste que allí donde están tus heridas se encuentran tus experiencias más valiosas, entonces ayudarás a otros a que no tropiecen con las mismas piedras que vos. Aprendiste de los errores y ya sabés salir adelante.

Tauro

Hoy dejás algo que te gusta mucho o un lugar en el que te has encontrado muy a gusto y lo has pasado muy bien, pero no debes hacerlo con tristeza, sino pensando en lo que ya has disfrutado porque eso no te lo va a quitar nadie. Sigue poniendo como prioridad tus principios y nadie podrá contigo.

Géminis

Los grupos en los que participes se enriquecerán con tu aporte solidario. Muchas personas hallarán su independencia gracias a vos. Será una gran semana en cuanto a lo laboral. Debes de ponerte muy en serio con un trabajo o un proyecto y no descentrarte con cualquier otra distracción.

Cáncer

Tu trabajo será una vía útil para que brindes un servicio a los demás y te desempeñarás muy bien en las profesiones que sean de ayuda a personas que están pasando por una situación difícil. Ten en cuenta esto, si estás buscando trabajo.



Leo

Será una jornada muy entretenida. Son momentos en que estás aprendiendo cosas muy trascendentes acerca de la vida y un nuevo camino se está desplegando ante vos. Si estás planeando un viaje. Es momento de ponerle una fecha.

Virgo

Tendrás la sabiduría necesaria para indagar y adentrarte en la oscuridad a fin de solucionar profundos dilemas. Tendrás la capacidad de acompañar a otros en situaciones difíciles, darles un buen consejo y ayudarlos con sus problemas.

Libra

Debes sanar las heridas que te hayan dejado antiguas relaciones. Tendrás un tacto especial para tratar con los que sufren. Será una semana llena de aprendizajes para vos y muy productiva en lo laboral.

Escorpio

Tus vibraciones pueden hacer que otras personas afronten de mejor manera una situación de enfermedad o de incapacidad mental o física. Debes descansar. Estás agotado mentalmente y necesitas tomarte una pausa.

Sagitario

De alguna manera has renunciado a hacer planes a largo plazo y te instalas en el presente que vas a saborear con intensidad. No es una mala opción centrarse en el momento y no darle más vueltas a lo que vendrá. Te sentirás bien.

Capricornio

Esta será una semana para solucionar y enfrentar de la mejor manera problemas del pasado. Cabeza en alto para eso. Has pasado algunos nervios con un tema de un familiar que ya parece que empieza a ir mejor. Intenta tomarte un respiro, salir a dar una vuelta o cualquier distracción que te ayude a relajarte y tomarte todo con un poco de tranquilidad y esperanza.

Acuario

Cuando alguien te cuente sus pesares recuerda que lo que digas traerá alivio a un dolor arraigado. Debes estar atento para facilitar la información precisa en el momento justo y a la persona correcta.

Piscis

Nadie es perfecto, ya lo sabés, así que no mires tanto los defectos de esa persona que has conocido hace poco. Déjate llevar por sus virtudes o por lo menos intenta ir descubriendo quién es paso a paso. Tendrás gestos muy considerados en lo que respecta al dinero. Otros seres prosperarán gracias a vos.