More Rial habló de sus cirugías estéticas

Luego de sorprender a todos sus seguidores con el anuncio de que comenzará una carrera política, More Rial se sinceró acerca de todas las cirugías estéticas que se hizo sobre su cuerpo y los nuevos tratamientos que se realizará en los próximos meses.

A través de las redes sociales, la hija de Jorge Rial reveló que se encuentra “de reposo” luego de pasar por el quirófano y para matar el tiempo decidió habilitar la opción de las preguntas en sus historias de Instagram para interactuar con sus fanáticos.

Lo primero que contó fueron detalles acerca de todas las intervenciones que se realizó: “Me hice un par de cosas… La panza, la cola, los brazos y las piernas. Me falta una cirugía para un poquito más adelante para terminar con todo”, enumeró. En ese sentido adelantó que “en noviembre será la segunda parte” aunque aclaró que todavía resta una consulta con su médico.

“Me hice más de lo que es una lipo. Yo me hice una abdominoplastía y un par de cosas más. Una abdominoplastía es cuando te cortan y te abren, así que la lipo no creo que sea tan dolorosa”, sugirió cuando un usuario consultó si “hacerse una lipo duele mucho”.

Ante la cantidad de consultas que recibió, la influencer aconcejó que “cualquier consulta le pueden hablar al doctor, sacan su turno y preguntan. Porque cada cuerpo es diferente, cada cuerpo es un mundo y cada uno necesita una cosa diferentes”. Además evitó hablar del precio de sus tratamientos.

“Los precios los da el doctor. Yo no tengo por qué estar diciendo cuánto me cobró o no me cobró. Cualquier cosa le escriben a él”, remarcó aunque aclaró que no se trató de un acuerdo de canje, sino que tuvo que pagar por cada operación.

Durante todo el período de reposo y descanso, More reveló que con su hijo Francesco la van a ayudar una amiga y una empleada de la casa: “Están Mirtha y Mile, mi mejor amiga, y me ayudan a mí en lo que necesito”.

Además, expresó cuánto dolor siente después de todo lo que se realizó en el quirófano y aseguró honesta: “Del 1 al diez, a mí me duele un 5 o 6. Pero hay gente que le duele mucho, mucho más. Es depende al umbral de dolor”.

De todas formas garantizó que pronto mostrará el resultado final. “Más adelante lo voy a subir. Mientras tanto no porque estoy toda inflamada y no voy a subir ahora…”, explicó.