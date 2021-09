Flor de la V fuerte contra Juana Viale

Florencia de la V fue invitada a los programas de Mirtha Legrand decenas de veces. Desde sus inicios en los medios de comunicación y durante todo su recorrido como artista.

Más allá de que tiene sus diferencias ideológicas con la diva, en más de una oportunidad manifestó su admiración hacia ella y a raíz de su breve regreso a la televisión, aprovechó para destacar su labor y criticar duramente a su nieta, Juana Viale.

“No me sentaría en su mesa. Yo prefiero a la abuela. Si me das a elegir, prefiero a Mirtha”, manifestó en un debate que se generó en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América Tv. Y se explayó, con crudeza: “Para mí ella tiene apellido, es heredera de un apellido que es el Legrand. Se lo debe todo a la abuela”.

Y agregó: “El programa está muy editado y todo el mundo lo sabe. La ayudan muchísimo, la acompañan, tiene un equipo de producción. Sí creo que necesita informarse muchísimo más, pero me parece que igual hace el esfuerzo, se nota. Pero para tener un programa semanal hay que tener mejores editoriales, en mi humilde opinión”.

Por su parte, Débora D’Amato coincidió con la falta de preparación de Viale. “La respeto enormemente pero no está muy informada. Quizás no quiere ocupar el lugar de su abuela, pero lo está ocupando. Me parece que ella está muy influenciada y repite lo que le dicen los que la rodean y a veces esto no tiene que ver con el cotidiano de la gente”, disparó y enfatizó en que siempre va a haber comparaciones porque el rol que está ocupando la actriz es muy importante para la televisión argentina. Por su parte, su compañera Diana Deglauy se lamentó por la cantidad de figuras que no quieren visitar el programa por no coincidir con el pensamiento de la actriz.

Por otro lado, Flor señaló que Marcela Tinayre podría haber estado al frente de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand durante toda la pandemia, pero para bajarle el tono a las críticas, destacó la actitud de Juana. “La mesa de Mirtha es como el Palco del Colón, no puede sentarse cualquiera, sólo alguien de la familia, no se puede sentar cualquier mortal. A Juana le falta tiempo, lo hace muy bien, tiene frescura, es divina pero le falta tiempo para madurar. Seguramente con los años lo tenga”, cerró.