La angustia de Jimena Barón en “La Academia”

La Academia de ShowMatch inauguró un nuevo ritmo llamado “Una que sepamos todos” a través del cual buscan que los participantes lleven a la pista canciones populares que hayan cobrado renombre por el apoyo del público o la masividad de sus cantantes.

Este martes la pareja de Viviana Saccone y Tito Díaz hicieron una coreografía inspirada en “La Tonta” una canción que engloba un especial significado para su autora e intérprete quien este año también es jurado del certamen: Jimena Barón.

Durante la performance, Barón no pudo contener las lágrimas. Es que, acorde a lo que propone la letra de la canción, la actuación de los participantes giro en torno a los desencuentros en una relación y el rol de las mujeres en la sociedad patriarcal.

Al finalizar, el conductor le preguntó a la jurado el porqué de su emoción: “Esta canción para mí es muy importante. La canté acá por primera vez y significa muchas cosas, algunas que pensé que quedaron en el pasado y no es tan así entonces sigue siendo muy significativa e importante para mí”, confesó Jimena en referencia a la relación con su ex pareja y padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo.

“Hoy venía en el auto y puse ‘La cobra’. Con la pandemia se cortó mi carrera en un momento que me estaba yendo muy bien y no pude seguir trabajando ni escuchar más mi música. Estaba medio rara en el camarín, no sabía que iban a hacer esta canción y me terminaron de matar. Extraño mucho el escenario”, agregó entre lágrimas.

Después de estas palabras fue el turno de que los jurados dieran su devolución. Pampita, amiga y colega de Jimena, fue la primera en mencionar la emoción de su compañera y tuvo unas sentidas palabras para con ella: “Le quiero decir a Jime que no es ninguna tonta y que nunca lo fue. Que la canción se llame así no significa que lo seas, vos sabés la gran mujer que has sido siempre y creo que en todo caso el tonto habrá sido él”.

Luego fue el turno de la devolución de Barón quien añadió más palabras a sus sentimientos: “Estoy muy emocionada. Tendré que ver en terapia qué carajo está pasando porque evidentemente no resuelvo del todo las cosas”, comenzó autocrítica

“Me costó mucho ‘la cobra’, y la gente se creyó que había resuelto a ‘la tonta’ y que era una heroína que no tenía más problemas. Pero después viene la pandemia, pasé un momento personal muy particular, conté de mis ataques de pánico, tuve aquella vuelta, aquella recaída que todos conocen y me daba mucha vergüenza volver”, continuó, en relación a los días que compartió con su ex.

“Cerré mis redes, porque dije soy ‘la tonta’, es mentira que soy ‘la cobra’, no lo terminé de superar, está dentro mío. Tenía mucho miedo de tener que ser siempre ‘la cobra’, porque va a ser imposible. Me fui de las redes… ¿Cómo hago para cantar ‘La cobra’ con ‘La tonta’ que me sigue apareciendo?”, se preguntó.

“Lo que aprendí es que hay que ser más sensibles y nos tenemos que apoyar mucho más. A mí las críticas me dolieron más que nunca, me pegué un porrazo, sigo con ataques de pánico”, confesó y aportó un mensaje.

“Me encantaría que nos apoyemos las tontas. Si estamos solo para ‘las cobras’, es muy difícil ser mujer. Yo soy las dos, y en lo personal mi única manera de seguir con mi carrera y mi vida es que me banquen las dos. Si idolatramos solamente a la cobra, es muy difícil la vida, y es mentira”, añadió.

Jimena Barón salió y dejó a Momo al cuidado de Marcelo Tinelli: “La pasé muy bien”

Por último, mencionó lo que significó para ella la canción que hoy tiene 75 millones de reproducciones en YouTube: “Yo no me esperaba nada, simplemente quería cumplir con mí misma, ser cantante. Estaba viviendo una vida muy de mierda, rodeada de gente que me decía que era una cagada y que no podía hacer nada de mi vida. Así que es muy profunda para mí esta canción”, finalizó y elogió la performance de la pareja.