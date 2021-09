Macri planea irse a vivir a Córdoba

El expresidente se metió de lleno en la interna cordobesa de Juntos por el Cambio y dio a conocer que evaluó la posibilidad de cambiar su radicación y competir en esa provincia.

El expresidente Mauricio Macri dio a conocer este viernes que evalúa seriamente la posibilidad de hacer un cambio de rumbo en su carrera y radicarse en la provincia de Córdoba en donde sería candidato a nivel local. “Estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija; puede ser una gran alternativa”, sostuvo.

El dirigente aprovechó una entrevista telefónica con Radio Mitre Córdoba, en la que buscó meterse de lleno en la interna cordobesa de Juntos para respaldar la fórmula del exministro local Gustavo Santos y del presidente del radicalismo, Mario Negri.

En plena entrevista, Macri contó que hasta último momento evaluó la posibilidad de irse a vivir a Córdoba y candidatearse en esa provincia. “Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”, dijo.

Macri siempre tuvo una cercanía particular con la provincia de Córdoba, la cual se convirtió en uno de sus bastiones electorales que le permitieron llegar a la presidencia en 2015 y lo dejó cerca de la remontada en 2019. Tal es así que en la última campaña electoral, eligió a la provincia de Córdoba para hacer el cierre de campaña donde incluso fue ovacionada Juliana Awada.

Sin embargo, nunca antes el expresidente había planteado la posibilidad de irse a vivir a Córdoba.