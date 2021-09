Guido Süller habló sobre la serie de Ricardo Fort

Todavía no empezó a filmarse, pero ya generó polémica. Desde que se anunció que la serie sobre la vida de Ricardo Fort estaba en producción, surgieron varios cruces entre quienes estuvieron cerca del millonario a lo largo de su vida.

Uno de los que lo conocía muy bien es Guido Süller, quien salió con el mediático durante un año y medio en su adolescencia. Tras aclarar que si no hay plata de por medio no estará en el documental, el actor tomó partido en la guerra desatada entre Rocío Marengo y Virginia Gallardo.

“¿Te convocaron para hablar en la serie de Fort?”, le preguntó Carlos Monti este viernes en Nosotros a la mañana. “Esa es la única pregunta que no puedo contestar”, lanzó el invitado haciéndose el misterioso. “Entonces te llamaron”, reaccionó el periodista dando cuenta de que el actor se había delatado solo. “Ah claro, qué estúpido. Soy un tarado”, reconoció Süller entre risas. Enseguida habló al respecto: “Sí, me gustaría porque soy el único que lo conoció en la adolescencia. Estuve un año y medio con él. Fue un flechazo en el boliche Bunker”, recordó sobre la relación que tuvo hacia fines de los ‘80.

Si bien sus intenciones son formar parte de la biopic, el mediático aseguró que si no le pagan lo va a pensar. “Creo que me tienen que pagar porque ellos van a ganar. No es justo que los que participemos no ganemos un centavo”, reflexionó. Y enseguida aclaró por qué es importante que esté en la serie: “Pasa que yo soy el único que lo conoció de adolescente. Éramos dos jovencitos soñando con ser famosos e inolvidables; él quería ser cantante y yo actor. Nos sentábamos en el cordón de la vereda y él me cantaba y yo actuaba. No tenía un centavo, salvo cuando le afanaba el auto al padre y nos íbamos a uno de los departamentos”, recordó.

En cuanto a cómo era la relación de Fort con sus hermanos, reveló: “Con el mayor nunca hubo relación, es muy cerrado ese hombre. En cambio con Eduardo siempre me llevé bien, era muy mujeriego. Viví un mes con Ricky en Punta del Este y él traía mujeres todas las noches”.