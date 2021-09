Mirtha Legrand fue al teatro y el público la ovacionó

El último año y medio no fue fácil para Mirtha Legrand. A raíz de la pandemia se vio obligada a alejarse de la televisión para priorizar su salud, vivió la pérdida de Goldy, su hermana gemela, y sintió mucho miedo frente al Covid-19. Sin embargo, de a poco va retomando su vida normal

El sábado 28 volvió a la pantalla de eltrece para conducir La noche de Mirtha, durante el aislamiento de Juana Viale tras su viaje a Francia, y el jueves 2 de septiembre regresó a su placo en el Teatro Colón.

La diva fue a disfrutar la presentación del Ballet Estable, acompañada por su nieta, quien a su vez asistió con su novio, Agustín Goldenhorn, y fue recibida por la Directora General del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, y la Directora del Ballet Estable, Paloma Herrera. Antes del inicio de la función, los valettos del mítico teatro les acercaron ramos de flores a Mirtha y Juanita para celebrar su bienvenida al primer coliseo. Además, el público presente ovacionó a la conductora, quien, agradecida, saludó desde el Palco Bajo 15.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, manifestó la animadora en su regreso a la pantalla chica. Y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: “Estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: ‘Doctor, quiero volver a ser la de antes’. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje…’. Es la mejor terapia”.

A fines de julio, Juanita la convenció para volver a la calle Corrientes y juntas fueron a ver Dos locas de remate, el espectáculo que protagonizan Soledad Silveyra y Verónica Llinás en el teatro Astral. “La invité y le insistí. Me dijo que sí porque le dije ‘si vos no venís conmigo a comer afuera o al teatro, no nos vamos a ver’. Fue como una pinchadita para que se anime a salir y volvió”, contó la hija de Marcela Tinayre, que en más de una oportunidad dijo estar preocupada por los efectos de la pandemia en su abuela.

Por lo pronto, se espera a fines de septiembre Mirtha retome la conducción de Almorzando con Mirtha Legrand y que le deje su ciclo de los sábados a la noche a su nieta. Pero para hacerlo, debe sentirse cómoda y segura. Si bien en abril completó el cronograma de vacunación contra el Covid-19, prefiere esperar a la llegada de las bajas temperaturas para volver a trabajar.