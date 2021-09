Postales del huracán: salto de espaldas hacia una carretera y paseos en flotador

Decenas de vecindarios de la ciudad están bajo el agua tras el paso de los remanentes del huracán Ida.

Un hombre fue grabado realizando un salto de espalda en las aguas que inundaron una carretera en la ciudad de Filadelfia, EE.UU., tras el paso de los remanentes del huracán Ida. De inmediato, el insólito hecho se hizo viral en redes sociales.

Las imágenes muestran al hombre escalando la valla de un paso elevado de la autopista en la calle 22, en el barrio de Center City. Vestido solamente con un bañador, el protagonista ejecuta una voltereta hacia atrás antes de caer de pie sobre el agua de la vía inundada.

El individuo no fue el único que decidió aprovechar las masivas inundaciones tras el paso de la tormenta, pues otro habitante de la ciudad fue fotografiado cuando iba a la deriva en un flotador, mientras bebía cerveza.

And, ICYMI in the first photo, beer was part of the fun, too. (disclaimer: don’t go in flooded, dirty water. please.) pic.twitter.com/edqD7Z3WE8

— Kylie Cooper (@kylieacooper) September 2, 2021