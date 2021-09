La triste historia de vida de Graciela Alfano

Esta semana fue noticia que Graciela Alfano inició los trámites de sucesión con sus hijos Nicolás Ruskowski, Francisco y Gonzalo Capozzolo. En eso, se descubrió que existía una propiedad en el barrio de Flores que había pertenecido a su madre, Matilde Casanova. Pero como esta vivienda fue usurpada hace más de dos décadas los herederos recurrieron a la Justicia y realizaron una demanda de desalojo. En este contexto, la actriz habló a corazón abierto de la traumática relación que tuvo con sus padres: lo hizo en PH: Podemos Hablar (Telefe), conducido en esta ocasión por Verónica Lozano en reemplazo de Andy Kusnetzoff.

En la consigna “los que han hablado mucho de su madre en terapia” durante el ya famoso “punto de encuentro”, Graciela decidió no dar un paso al frente. Pero la conductora le dijo: “Grace, no pasaste, pero me atrevo a preguntarte por esto”. Y Alfano contestó: “En la experiencia que pueda tener cualquier persona acá, de un padre o una madre, yo no califico. Yo no tuve un padre, eso no existió, estuvo ausente. Y tuve una madre muy enferma, que de hecho me concibió como herramienta para poder manipular a mi padre” .

“Ellos se habían casado muchos años antes de que yo naciera. Mi padre fue a la ciudad de Resistencia a hacer el catastro, y hace una nueva pareja ahí, a los 8 o 10 años de estar con ella. Ahora, ella no quería que él tuviera esa familia ahí. Era una mujer enferma”, relató Graciela, quien agregó: “Entonces, se queda embarazada de mí. Curiosamente, yo siempre tuve la duda: ‘¿Yo seré la hija de Alfano, que está allá?’. Me hice un ADN y soy hija del que estaba allá”.

“Tuve una madre muy enferma, que de hecho me concibió como herramienta para poder manipular a mi padre”, dijo Graciela Alfano “Tuve una madre muy enferma, que de hecho me concibió como herramienta para poder manipular a mi padre”, dijo Graciela Alfano

“Todos los años ella lograba que fuéramos de vacaciones allá, que eran insoportables, porque se peleaban de la mañana a la noche. Era realmente insoportable, insoportable. Si hubiera podido borrar a mis padres, nacer de un repollito… Todos recuerdos espantosos, una cosa horrenda”, enfatizó Graciela. También contó cuáles eran algunos de los cuestionables mecanismos que su madre utilizaba para manipular a su padre: “Ella me operó del apéndice y estaba sano. Me sacó las amígdalas y estaban sanas. No le quiero poner un nombre, pero un psicópata es así. Y no te salvás”, dijo.

Asimismo, Alfano dijo que su madre la “desatendía”, al punto de hacerla pasar hambre y dejarla al acecho de un abusador sexual. “Pero no por pobreza, sino porque me dejaba encerrada en mi casa y se iba. Me dejaba con una lata leche condensada o con algún huevo. Eso fue cuando tenía 3 años. Y a partir de mis 4, se empieza a producir el abuso sexual de mi vecino: mi mamá le daba a mi vecino la llave de mi casa para que él me fuera a buscar al colegio”.

La actriz recordó que el hombre le “ mostraba su sexo, se masturbaba adelante mío, me daba besos… Recuerdo hasta el día de hoy el olor a cebolla de su boca ”. Esta aberración comenzó a producirle problemas a la pequeña Graciela en otros ámbitos de su vida: “Cuando iba al colegio, al preescolar, empecé a tocar a mis compañeros de la misma manera en que me tocaban a mí. Quería ver su sexo. Entonces la llamaron a mi mamá y recuerdo esa reunión porque a ella le dijeron: ‘Esta nena es asquerosa’. Ahí me di cuenta de que había cosas que estaban mal y se lo conté, pero ella lo ignoró durante muchos años”, relató.

“Mi vecino me mostraba su sexo, se masturbaba adelante mío, me daba besos… Recuerdo hasta el día de hoy el olor a cebolla de su boca”, contó Graciela Alfano sobre el abuso sexual que sufrió entre sus 4 y 7 años “Mi vecino me mostraba su sexo, se masturbaba adelante mío, me daba besos… Recuerdo hasta el día de hoy el olor a cebolla de su boca”, contó Graciela Alfano sobre el abuso sexual que sufrió entre sus 4 y 7 años

Luego, Alfano recordó que “años después, cuando me compré mi primer auto a los 19 años, fui a la puerta de la casa de este hombre con pensamientos bien oscuros y bien concretos. Pensé en matarlo, seriamente. Por suerte no se produjo ”.

Al pasar, la mamá de Nicolás Ruskowski y Francisco y Gonzalo Capozzolo contó que a su padre “lo mataron en el Chaco, en una situación muy complicada: él tenía determinados negocios y lo matan. Pero fue caratulado como suicido, aunque el arma no era la misma, en la carta que encontraron no se correspondía con su letra”.